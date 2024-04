Madonna e os desafios de criar 6 filhos: 'Eu não sou a mãe popular'

"Deus me deu um presente feito de carne e ossos", expressou Madonna, 65, em "Little Star", dois anos após o nascimento de sua filha mais velha, Lourdes Leon, 28. Hoje mãe de seis, Madonna reflete sobre como essas dádivas continuam a ensinar a rainha do pop seu papel mais desafiador.

A artista, que se apresenta em Copacabana, no Rio de Janeiro, no próximo dia 4, é ainda mãe de Rocco, 24, por quem travou uma batalha judicial com o pai dele, o diretor Guy Ritchie, e foi às lágrimas num show intimista na Austrália dedicado ao então adolescente. E adotou David Banda, 19, Chifundo "Mercy" James, 18, por quem também precisou brigar na Justiça por ser mãe solo, e as gêmeas Stella e Estere, 11.

"Eu diria que [a maternidade] é o número mais difícil de fazer. Até hoje, tenho dificuldade em entender como se pode conseguir isso. Seja quem for, ter filhos e criá-los é uma obra de arte. Ninguém lhe dá um manual de instruções, você tem que aprender com seus erros. É um trabalho que requer muito tempo e é exaustivo porque nunca há descanso", ela disse à revista Vanity Fair no ano passado, na edição que celebrou seus 40 anos de carreira.

Nunca há descanso, mas também há cura. Hospitalizada por uma "infecção bacteriana grave" em junho de 2023, a artista escreveu no seu Instagram que "quando as coisas ficaram difíceis, meus filhos realmente estiveram lá por mim. Eu vi um lado deles que nunca havia visto antes. Isso fez toda a diferença", declarou ela, considerada uma mãe dura pelos filhos.

Alguns deles, inclusive, marcaram presença na estreia da turnê "The Celebration Tour", lançada em outubro de 2023. Na noite de abertura, em Londres, Lourdes, Mercy, David e as gêmeas Stella e Stere fizeram uma aparição no palco em apoio à sua mãe, e seguindo os traços artísticos da mãe, performaram no palco.

Conheça os seus filhos:

"Mãe à frente do seu tempo"

Lourdes Leon, filha mais velha de Madonna e fruto de seu relacionamento com o personal trainer Carlos Leon, é uma modelo renomada. Ela já trabalhou para marcas como Savage x Fenty, Burberry, Marc Jacobs, Swarovski e Mugler, e foi destaque em revistas como Vogue e Vanity Fair.

Em 2021, durante uma conversa com a Interview Magazine, Lourdes disse que a mãe era exigente, e que precisava ser completamente independente dela assim que se formou no ensino médio. Ela então pagou sua própria faculdade e escolheu morar no bairro de Bushwick, em Brooklyn, longe do glamour de Hollywood.

A própria Madonna admitiu não ser uma mãe fácil. "Ter uma mãe como eu é mais um obstáculo do que outra coisa", disse à Vanity Fair. Anos antes, em 2017, a cantora disse à People: "Lola tem um pai diferente de Rocco, e eu tenho quatro filhos adotivos, então há muitas influências externas. Estou tentando garantir que eu transmita a mesma sabedoria e amor para todos. Eu sou a mãe má. Eu sou a que diz não. Eu aceito esse papel. Eu não sou a mãe popular."

Na mesma entrevista à Interview, no entanto, Lourdes frisa o quanto a mãe é poderosa. "Ela sempre foi empoderadora para outras mulheres e à frente do seu tempo. Eu não compreendi totalmente isso até perceber a importância do empoderamento e o que significa ser uma mulher", explicou ela.

Em agosto de 2022, Lourdes seguiu os passos de sua mãe com o lançamento de seu single de estreia "Lock&Key".

"Tenho que salvar meu bebê"

Filho de Madonna e do cineasta Guy Ritchie, Rocco Ritchie, 24, também admitiu que a mãe é rigorosa. "Ela é uma boa mãe... Ela é muito rigorosa, mas de uma maneira boa", disse à apresentadora Ellen DeGeneres, em 2012. Na época, ele estava em turnê com Madonna e concluindo seus estudos com a ajuda de um tutor, mas aos 15 decidiu morar com seu pai em Londres para frequentar uma escola tradicional. A decisão causou uma batalha pela custódia dele entre Madonna e Guy, separados em 2016.

E Madonna sofreu. Durante um show da turnê "Rebel Heart", na Nova Zelândia, ela dedicou uma música ao filho e caiu no choro. Depois, em Melbourne, na Austrália, ela ofereceu um concerto gratuito e íntimo intitulado "Tears of a Clown" (Lágrimas de Um Palhaço), cujo repertório incluiu algumas de suas canções mais tristes. "Hoje farei uma coisa que nunca fiz: beber enquanto eu canto... Por favor, tragam-me uma taça", pediu ela, que recebeu um "cosmopolitan". E desabafou: "Todos vocês sabem o que aconteceu com meu filho Rocco. Eu teria curtido mais essa turnê se ele não tivesse desaparecido tão de repente", disse.

"Vou dedicar esta canção a ele." E enquanto fotos do adolescente eram projetadas, Madonna cantou Intervention, que começa dizendo "I've got to save my baby" (Tenho que salvar meu bebê).

Hoje, Rocco é modelo, ator e pintor. Amante de esportes radicais, já participou de competições de moto e fez sua primeira ultramaratona cruzando os Estados Unidos de costa a costa.

"O filho mais parecido"

Antes de toda batalha judicial pela guarda de Rocco, Madonna e Ritchie travaram outra briga na Justiça, para adotar David Banda, 19. O casal conheceu a criança, então com um ano, durante viagem humanitária no Malauí, em 2006. O menino vivia num orfanato na cidade capital de Lilongwe.

O casal enfrentou repercussões legais porque o Malauí exige que os pais adotivos vivam no país por pelo menos 18 meses para se tornarem residentes, e a residência é um requisito prévio para a adoção legal. A adoção foi finalmente aprovada em 28 de maio de 2008. No ano seguinte, a cantora levou o filho para rever o pai biológico, Yohane Banda.

Em 2019, Madonna explicou sua conexão especial com David para a British Vogue. "Ele é aquele com quem tenho mais em comum. Sinto que ele me entende; ele tem mais do meu DNA do que qualquer um dos meus filhos até agora."

Na estreia da "The Celebration Tour", David tocou na guitarra "Let's Go Crazy" e "Mother and Father".

"A que nunca quis chamar a atenção da mãe"

Foi também no Malauí onde Madonna conheceu e depois adotou Chifundo "Mercy" James, 18. Após o divórcio de Ritchie, em 2008, ela solicitou a adoção da menina, mas teve o pedido negado pelo Tribunal Superior por ser mãe solo. A permissão foi concedida em 2009.

Em 2017, Madonna inaugurou o Instituto Mercy James para Cirurgia Pediátrica e Cuidados Intensivos, o primeiro centro de cirurgia pediátrica e cuidados intensivos naquele país.

Em janeiro deste ano, quando a menina completou 18 anos, Madonna foi ao Instagram homenageá-la com um longo texto. Num dos trechos, a artista a chama de "belíssima rainha africana", e diz que a menina sempre foi "a tranquila, a gentil, a tímida e serena": "Enquanto todos os meus outros filhos estavam clamando por atenção, você estava se escondendo sob seu moletom — nunca querendo chamar a atenção para si mesma. Sempre humilde e gentil."

As duas dividem o palco na turnê "The Celebration Tour". Mercy acompanha a mãe, ao piano, ao som de "Bad Girl". A faixa integra o disco "Erotica", lançado em 1992.

"Sou a mãe delas e nada vai mudar isso"

As gêmeas Stella e Estere, 11, do Malauí, foram adotadas aos 5 anos em fevereiro de 2017. À People, Madonna afirmou que "elas aprenderam, com o tempo, que eu sou a mãe delas e nada vai mudar isso".

Também seguindo os traços artísticos da mãe, Stella vem mostrando as habilidades no piano, e tanto ela como a irmã também se desenvolveram na dança. Estere, inclusive, se destacou na estreia da "The Celebration Tour" dançando vogue na música "Don't Tell Me".

As meninas já se arriscaram cantando funk. Madonna compartilhou nas redes sociais as duas tentando cantar "Olha a explosão", de Mc Kevinho, sentadas no banco de trás de um carro. Em outra ocasião, as duas meninas se juntaram à mãe para uma performance de "Bumbum Granada", dos MCs Zaac e Jerry.