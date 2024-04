'Casal peladão' troca academia por yoga ao ar livre: 'Aumentou a libido'

Bella Mantovani e Vagner começaram uma nova prática de exercício que os fez conectarem ainda mais como casal.

O que aconteceu

Conhecidos como 'casal peladão', a dupla viralizou nas redes socias por treinarem em uma academia totalmente nus. Após sofrerem preconceitos com a atitude, eles decidiram começar a prática de yoga nu ao ar livre. "Lá, enfrentávamos muito preconceito por treinar pelados. Agora encontramos na natureza um refúgio onde não há julgamentos, apenas espaço para sermos quem somos", revelou a dupla.

Sem o preconceito do ambiente de academia, eles conseguiram mergulhar na prática e se conectar ainda mais. O casal revelou que o naked yoga ao ar livre intensifiou a libido e trouxe uma nova dimensão para o relacionamento.

Por estarem na natureza, eles contam que se sentem mais conectados com o ambiente ao redor. "Quando nos entregamos completamente ao naked yoga, nos tornamos parte integrante do mundo ao nosso redor, sem fronteiras ou limites. É libertador e uma experiência muito diferente do que vivíamos dentro da academia", conta Vagner.