Madonna ocupa 90 quartos e suíte luxuosa com piscina privada; conheça

Madonna está ocupando 90 quartos do Copacabana Palace e luxuosas suítes na cobertura para sua apresentação gratuita na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Conheça as acomodações

As suítes na cobertura podem custar mais de R$ 30 mil a diária, dependendo da data. Ainda há a opção de reservar todo o andar por meio de um pacote exclusivo de R$ 84 mil, segundo a revista Casa Vogue.

As duas suítes da categoria Copacabana, as mais luxuosas, têm uma varanda ampla com vista para a praia, closet e serviço diário de canapés ao pôr do sol. Os dois quartos de 117 m² podem ser interligados e, entre outras comodidades, oferece check-in privado na acomodação e um closet.

Uma das suítes da categoria Copacabana, no Copacabana Palace Imagem: Divulgação/Belmond

Outras suítes na cobertura têm acesso à "black pool", uma piscina privada de fundo preto só para hóspedes do sexto andar, cama king-size, banheiro de mármore e obras de arte. Foi lá que os Rolling Stones se hospedaram, reservando um andar inteiro, quando se apresentaram na Praia de Copacabana em 2006.

Madonna ocupa 90 quartos do Copa, que está restrito aos hóspedes que já tinham reserva, 200 funcionários da cantora e funcionários do hotel. Até os restaurantes do Copacabana Palace, que geralmente são abertos ao público, estarão fechados nos próximos dias. Além de sua equipe, a cantora trouxe quatro de seus seis filhos: David, Mercy, Stella e Estere.