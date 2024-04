Vanessa Rozan diz se blush brasileiro é igual a gringo que viralizou

No episódio desta terça-feira (30) do Lab da Beleza, Vanessa Rozan testa o jelly balm da Melu, linha de maquiagem da marca nacional Ruby Rose. O produto é uma opção acessível do jelly tint da marca gringa Milk Makeup, que viralizou no TikTok.

Itens de maquiagem que carregam o nome "jelly" (geleia, em português) têm textura gelatinosa e estão em alta no mercado da beleza. O produto da marca Melu em questão é um "dupe", ou seja, uma alternativa mais barata de um produto de origem internacional que, no caso, não está disponível para venda no Brasil.

Enquanto a versão gringa, da Milk Makeup, não sai por menos de R$300, a opção brasileira é encontrada por cerca de R$20. "Existe uma diferença grande de fórmula entre os dois produtos", avisa Vanessa. Uma das bases do jelly da Melu é uma resina de petróleo, enquanto o da Milk tem uma "fórmula especial", descreve a expert, que inclui colágeno vegano, por exemplo.

Outra diferença entre os dois é a textura: a versão gringa é mais gelatinosa e seca rápido, ao passo que o dupe não tem textura de geleia (se assemelha mais a um bastão) e é cremoso.

Antes de aplicar os produtos no rosto, Vanessa decide testá-los na mão. Uma passada do jelly tint da Milk Makeup foi o suficiente para ruborizar sua pele, enquanto o jelly balm da Melu teve de ser aplicado várias vezes até que ficasse visível. No entanto, poucos segundos depois, o dupe ganhou mais cor. "Ele botou um cropped e reagiu", brincou ela.

Assista ao episódio completo no topo da página ou abaixo para saber se o dupe foi aprovado pelo Lab da Beleza:

Às terças e sábados, Vanessa vai desvendar trends das redes sociais, testar produtos, mostrar opções mais baratas de produtos gringos queridinhos —os "dupes"—, além de levantar debates importantes no formato "maquia e fala". Sempre em vídeos curtos, com muita informação e bom humor.