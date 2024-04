Matteus justifica por que não se envolve com Isabelle no BBB: 'Eu gostaria'

No Almoço do Anjo do BBB 24 (Globo), Matteus, Davi e Isabelle conversaram sobre um possível affair entre a manauara e o gaúcho.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Após Davi insistir que os dois deveriam se permitir viverem um romance no reality show, ambos deixaram claro por que preferem não se envolver.

Matteus: "Eu sou solteiro. Uma coisa que eu vejo é que, aqui, a gente tem que viver e aproveitar. Só que também está na final do jogo, não quero prejudicar alguém. Quantos não gostariam de estar no meu lugar, dançando contigo e tendo oportunidade de ficar contigo? Imagina! Muita gente gostaria, e eu gostaria. Só que eu não vejo o momento agora. E tu e eu vamos nos votar. Eu já sei que tu já fica 'tchonga' da cabeça só da gente dançar. Imagina se a gente fica e, hoje à noite, tu vota em mim e eu voto em ti? Também tem a questão que eu e a [Denizi]Ane paramos de ficar aqui dentro da casa. E eu quero conversar com ela lá fora".

Isabelle: "Depois de tanto falarem sobre isso, eu comecei a pensar mesmo. Você é um homem muito bonito, eu amo dançar com você, e eu também viveria esse momento. Porém, me traria muita culpa pelo que você viveu com outra pessoa aqui dentro. Por isso, eu não viveria [um romance com você]. Eu não troco uma eternidade por momento".

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 18º Paredão? Resultado parcial Total de 879252 votos 24,17% Alane 6,96% Davi 68,87% Giovanna Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 879252 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash