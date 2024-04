Influenciadores sofrem queimaduras durante prova de reality

MC Thammy usou as redes sociais neste domingo (7) para contar ter sofrido queimaduras de primeiro grau em seus pés após participar de uma prova de resistência no reality show N1 Influencer, promovido pelo influenciador Anderson Neiff, que publica as atualizações em seus perfis nas redes sociais.

O que aconteceu

Segundo a cantora, ela teria ficado com os pés em um balde de gelo com sal grosso por 15 minutos. Ela alega que havia um bombeiro acompanhando a prova e que ele teria dito que não haveria problema algum. "Fiquei lá perguntando, cinco, seis vezes e ele [bombeiro] dizendo que não tinha problema, que estava tudo bem (...) Eu nunca senti uma dor tão grande na minha vida."

A gente ficou 15 minutos com o pé no gelo com sal grosso. Quando tirei o pé [do balde de gele] eu nunca senti uma dor tão grande na minha vida. Três dedos meus ficaram preto quando saiu do balde de gelo.

MC Thammy, em seus stories

A funkeira chegou a voltar ao programa, mas preciso ser levada ao hospital em decorrência de fortes dores nos pés. "Meu pé começou a inchar muito. Saí de lá e fui para o hospital. O médico falou que tinha risco de trombose, e o outro falou que se eu ficasse mais um minuto, podia ter necrosado meu dedo."

MC Thammy usa o Instagram para contar que seus pés estão queimados Imagem: Reprodução

Em seus stories, ela diz ter queimaduras de primeiro grau por fora, e de segundo grau por dentro dos pés. Thammy também publicou vídeos chorando e no hospital.

Artur Braz, influenciador que também estava participando da prova, mostrou ter sofrido queimaduras nos pés, assim como MC Thammy. Em sua conta no Instagram, ele disse que precisou ficar internado e mostrou as bolhas em seus pés.

Arthur Braz esteve no reality show de Anderson Neiff Imagem: Reprodução

O influenciador Teus também participou da prova e se machucho, mas continuou na casa do reality show. Neiff publicou um vídeo no qual Teus é carregado com os pés enfaixados.

Teus apareceu com os pés enfaixados Imagem: Reprodução

Anderson Neiff publicou no Instagram um pediu desculpas aos influenciadores. "Ontem aconteceu uma prova de resistência que eu não tinha ciência do que poderia acontecer depois. Assim que eles tiraram o pé do gelo, eles começaram a gritar muito de dor. Fiquei em estado de choque."