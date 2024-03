Solange Almeida passa por cirurgia não programada e adia compromissos

A cantora Solange Almeida, de 49 anos, foi submetida a uma cirurgia não programada durante a madrugada desta quinta-feira, 28, em Fortaleza, Ceará, conforme informado em um comunicado nas redes sociais da artista.

"O escritório da cantora Solange Almeida informa que a artista foi submetida a uma intervenção cirúrgica não programada, na madrugada do dia 28/3, em Fortaleza."

O comunicado esclarece que "os médicos que acompanharam a artista informam que o procedimento ocorreu dentro da normalidade e que ela precisará de repouso absoluto nos próximos sete dias".

Em função do ocorrido, todos os compromissos da cantora foram adiados, incluindo uma apresentação prevista para acontecer no sábado, 30, em Nazaré, Bahia. "Diante do acontecido, todos os compromissos agendados para os próximos dias serão adiado, a qual sentimos muito e enviamos o nosso pedido de desculpas."

A equipe também expressou agradecimento pelo apoio dos fãs: "Contamos com a energia positiva de todos para uma rápida recuperação para que a nossa estrela volte aos palcos e aos compromissos o mais breve possível".