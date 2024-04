Heavy metal mesmo é o trabalho de quem faz o Summer Breeze acontecer

Em meio à emoção de assistir ao show de sua banda favorita, a euforia de encontrar os amigos, a bebida e o calor de rachar, quase ninguém presta atenção no trabalho do staff que faz um festival de metal do porte do Summer Breeze acontecer.

São seguranças, auxiliares de limpeza, bombeiros, paramédicos, produtores, atendentes dos estandes de comida que muitas vezes não fazem parte do universo do rock e nem mesmo curtem o gênero. E aí é rock pesado na cabeça quase 10 horas por dia, é calor, é aglomeração, banheiro sujo, falta de respeito e muito mais. A vida do trabalhador de festival de rock não é fácil.

Mas para Ingrid Raquel, de 26 anos, vendedora de batatas assadas, o que seria um perrengue acaba se tornando uma grande aventura: "Estou acostumada a trabalhar em festivais. Para mim é bem legal, gosto de agitação, de conhecer pessoas diferentes, às vezes até de fora do país." Quando questionada sobre qual seria a pior parte de trabalhar atendendo a um público que muitas vezes é afobado e pode descambar para o desrespeito, mostrou uma calma fora do comum e talvez imprescindível para o exercício da profissão: "Ah, eu não ligo para aglomerações nem para gente estressada, a pior parte talvez seja só o calor mesmo", completa, rindo.

Já para Thaís Emanuele Lima, 33, segurança, o trabalho já exige muito mais responsabilidade e não é nada fácil. "São muitas informações que precisamos guardar para poder repassar para o público e é preciso estar atento o tempo todo. Decoramos o mapa do local, todas as saídas de emergência, banheiros, toda a grade de shows, horários, tudo", diz, orgulhosa. Quanto a ocorrências graves, Thaís diz que há sete anos trabalhando como segurança nunca pegou nenhum episódio violento, nem brigas, nem porte de armas nem nada do tipo. "As únicas ocorrências recorrentes são posse de drogas que aí precisamos confiscar" relata. Quando perguntamos que tipo de música Thaís gosta, ela riu e respondeu: "Não gosto de rock, não. Gosto de samba, pagode, forró. Mas é muito interessante e divertido observar o público que gosta de rock que vem caracterizado. Pra mim, que sou nordestina é bem estranho, mas, nada contra", completa. Sobre a pior coisa de ser segurança de festival, ela é categórica: "Ah, a pior coisa é o desacato e o desrespeito. Sempre tem um ou outro que quer botar banca e enfrentar, ainda mais quando a segurança é mulher. Essa, com certeza, é a pior parte".

Patrícia Silva, 41, auxiliar de limpeza Imagem: Gabriela Franco/UOL

Mas convenhamos: talvez uma das piores tarefas entre os funcionários de festivais seja o de auxiliar de limpeza, principalmente de banheiros e locais abertos. Patrícia Souza da Silva, 41 anos, auxiliar de limpeza que o diga: 'Olha, já trabalhei em festivais piores, esse daqui até que o povo tá bem comportado", comenta. "Eu acho muito divertido, a gente vê umas figuras muito engraçadas, aprende muita coisa, tem contato com pessoas que não fazem parte do nosso dia a dia nem da minha classe social, são de culturas diferentes, eu acho isso bem legal e interessante", conta. Sobre conviver quase o dia inteiro com a barulheira do rock na cabeça, Patrícia diz quem nem é a pior parte "Eu acho engraçado, isso sim. Como esse povo gosta desse barulho, não dá nem para entender as letras! E todo mundo de preto nesse calor, meu Deus do céu!" Quando questionada sobre qual gênero de música gostava, ela fala "Gosto de gospel, bem mais calminho".