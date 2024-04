Summer Breeze: Hammerfall e o templário que veio de longe - no caso, o Acre

"Logo que fiquei sabendo que o Hammerfall viria, tratei de me preparar - e olha que é preciso se planejar com muita antecedência para vir do Acre para cá, é como se eu fizesse uma viagem internacional", diz João Henrique Miranda, 30 anos, servidor público que enfrentou cinco horas de avião muitas vezes com parada em Brasília ou Porto Velho (RO) para vir do Acre para São Paulo e assistir sua banda preferida, a sueca Hammerfall, uma das atrações principais do festival Summer Breeze Brasil.

A banda de power metal, formada em 1993, já passou por algumas mudanças de formação, mas hoje conta com o vocalista Joacim Cans, Oscar Dronjak na guitarra solo, Pontus Norgren na guitarra base, Redrik Larsson no baixo e David Wallin na bateria. Flertando com o metal tradicional e acrescentando algumas pitadas de hard rock, o grupo é presença constante nos festivais europeus de verão, fazendo sucesso com suas canções da mais pura, plena e épica exaltação ao estilo de vida metálico.

"Eu acompanho o Hammerfall já desde 2014 em muitos lugares do Brasil. Desde que eu consegui bancar minhas viagens, guardo dinheiro pra vê-los", diz. "Essa vai ser a terceira vez. Já peguei a baqueta do baterista, tenho foto com o guitarrista, são eles que me chamam para cá", justifica.

Também chamado aqui no Brasil (de maneira carinhosa por uns e jocosa por outros) de "Metal Espadinha", o power metal é um gênero que conquista fãs bem específicos, em sua maioria "nerds" que curtem literatura de fantasia ou ou mesmo épicos. Entre as características desse estilo estão a técnica apurada, velocidade na performance dos instrumentos, o uso de teclados, arranjos orquestrados e vocais muito agudos. Além, claro, dos refrões grudentos até dizer chega.

"Eu curto o Hammerfall porque em suas letras eles abordam temas épicos, batalhas, mas a forma como eles relacionam esses assuntos com sentimentos do dia-a-dia me fascina. Falam sobre lutas, superação, sobre luto e até corações partidos, gosto de como eles criam essa conexão, me identifico", explica o fã.

Henrique, que tirou férias para poder viajar e assistir sua banda do coração, disse que também vai aproveitar e assistir ao show de outra banda, a também sueca Dark Tranquility, de death metal melódico e como sugestão para próximas edições do Summer Breeze, gostaria de ver os galeses da Bullets For My Valentine, que está mais para o metalcore, um metal mais moderno com pitadas de hardcore.

"Nesta sexta (26), assisti ao Black Stone Cherry e adorei o show deles, foi de uma energia muito intensa, puro rock na veia, e também ao The 69 Eyes, que não costuma vir muito para cá, ambos foram incríveis, estou adorando até aqui", conclui.