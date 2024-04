Ana Maria Braga comemora aniversário do neto: 'Toda avó é babona'

Em novo post nas redes, hoje, Ana Maria Braga parabenizou seu neto Bento, que está completando 12 anos de idade. A criança é filha do caçula da apresentadora, Pedro Maffei.

"Dizem por aí que ser avó é ser mãe duas vezes", escreveu Ana Maria.

"É uma emoção única". No texto que publicou em comemoração de Bento, Ana Maria Braga afirmou que a conexão que tem com o neto é uma que "renova nossa alegria e propósito de vida", dizendo que é um momento único ver "a vida que você gerou, gerando outra vida".

"Por isso que toda avó é babona". Grudada com Bento nas fotos que postou, a apresentadora aponta que, para ela, "cada neto que nasce é como se a gente renascesse também".

Desde bebê. No carrossel que Ana Maria Braga, a profissional incluiu fotos de todos os estágios da vida da criança, desde bebêzinho tomando leite de uma mamadeira no colo da avó, até uma foto no colo do pai ao lado da família.

Família unida. Ana Maria Braga tem 2 filhos, Mariana e Pedro, e mais quatro netos além de Bento: Joana, também com 12 anos, Maria, com 9, Varuna, 2, e Hima, o caçula da família, com somente 4 meses de idade - todos filhos de Mariana.