Molejo: Andrezinho relembra último show ao lado de Anderson Leonardo

Parceiro de Anderson Leonardo no grupo Molejo, Andrezinho, fez um post relembrando o último show de seu grande amigo, neste sábado (27). Anderson morreu aos 51 anos, na sexta (26), em decorrência de um câncer inguinal.

"Vou guardar com alegria o último show, sempre com o seu sorriso no rosto", escreveu Andrezinho, homenageando seu companheiro.

O grupo continua. Em entrevista com a Globonews, na sexta, Andrezinho já havia confirmado que o Molejo continuará após a morte de Anderson - "Estamos muito tristes, mas felizes por tentar manter o legado que ele deixou".

"Sempre foi uma pessoa alegre". De acordo com Andrezinho, o seu parceiro de banda sempre "levou alegria para todo mundo", e agora estarão continuando com a compreensão de que o Anderson era um "dos maiores do país".

O que aconteceu?

O músico estava internado no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Anderson Leonardo havia descoberto um câncer inguinal em outubro de 2022 e após três meses anunciou que estava curado. Entretanto, em maio de 2023, ele recebeu novo diagnóstico da doença, desta vez nos testículos, e estava em fase de tratamento.

O músico foi internado em setembro para tratar uma embolia pulmonar. Ele chegou a ir para o CTI, mas teve alta após 11 dias.

Anderson foi ao hospital com "fortes dores" no fim de fevereiro. Ele se sentiu mal após um show. O artista passou por um tratamento alternativo e fez um bloqueio de plexo nervoso gástrico para tratar as dores crônicas.

O artista estava na UTI desde o dia 22 de abril devido ao câncer. Em estado gravíssimo, ele precisou receber doações de sangue.

Quem era Anderson Leonardo?

Anderson Leonardo nasceu no estado do Rio de Janeiro, em 18 de agosto de 1972. Ele entrou no Molejo na década de 80 e viu a música "Caçamba" colocar o grupo de pagode no topo das paradas de sucesso.

Após o sucesso da canção, outras melodias conquistaram o público e as pistas de dança na voz de Anderson Leonardo. "Brincadeira de Criança", "Dança da Vassoura", "Cilada" e "Paparico", entre outras músicas.

Sendo vocalista e tocando cavaquinho no Molejo, Anderson Leonardo também ganhou destaque por seu trabalho como compositor.