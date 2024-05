Gio Ewbank e Felipe Neto se oferecem para adotar égua resgatada no RS

Giovanna Ewbank, 37, e Felipe Neto, 36, se ofereceram para adotar a égua que foi resgatada em Canoas, no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

A atriz se emocionou com o resgaste do animal, que estava preso em um telhado há dias em meio à enchente e achavam que era macho. "Caramelo, nos últimos dias o choro estava preso na garganta. E hoje ele veio, solto, frouxo, com um pouco de alívio em meio a tanta dor. Você se tornou símbolo de esperança, resistência, força e amor".

"O Brasil parou pra te ver e lutar por você porque você tem representado um povo que luta e que resiste. Um povo que não perde as esperanças, que se reergue mesmo parecendo não ter como se reerguer. Um povo onde a humanidade é a generosidade é mais forte do que um país dividido. Caramelo, você significa muito. Você significa a união, o povo e os animais dessa tragédia no RS. E mais, Caramelo, hoje você trouxe uma certeza: há esperança!"

Em seguida, ela se disponibilizou para adotar a égua. "Espero que você se recupere logo, Caramelo. E imagino que muitos devem querer te dar um lar e amor, mas saiba que se você quiser nós aqui em casa também queremos te dar amor e um lar".

O youtuber, que está ajudando nas doações para as vítimas, também mostrou interesse em cuidar do animal. "Caramelo é uma égua! Comuniquei que quero adotá-la, mas estão pesquisando se ela já tem dono. Se me permitirem, darei tudo do melhor possível para ela... E seu nome será Caramela. Vamos aguardar e confiar nos veterinários, pois ela ainda está em risco".