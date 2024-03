Mesmo durante tratamento, Kate Middleton poderá participar de eventos reais

Kate Middleton, 42, que está passando por um tratamento preventivo de câncer, poderá fazer algumas aparições públicas em um futuro próximo.

O que aconteceu

Uma fonte do palácio falou com exclusividade para a revista People, que a princesa de Gales poderá comparecer a eventos quando sentir que está em condições e tiver apoio do conselho de médicos.

No entanto, isso não significa um retorno à sua agenda de deveres, mas a aparições pontuais em bons momentos.

Apesar de não revelar qual tipo de câncer está tratando, Kate Middleton contou em um anúncio oficial na última sexta-feira (22) que recebeu o diagnóstico após uma cirurgia abdominal, realizada em janeiro deste ano.