Atores de 'Elas por Elas' sobre torcida para namoro: 'As pessoas confundem'

De Splash, no Rio

Logo na estreia de "Elas por Elas", Ísis e Giovanni se esbarraram e se amaram — apesar de não assumirem de cara. Entre idas e vindas, quase como cão e gato, eles se acertaram e viraram o casal queridinho do remake. Alguns fãs da novela aprovam tanto a relação na ficção que até torcem para Rayssa Bratillieri, 26, e Filipe Bragança, 23, engatarem um namoro na vida real.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Os atores viraram grandes amigos e comemoram a torcida dos telespectadores pelo casal. Mas romance é só ficção: Rayssa namora o diretor artístico Anthony Garcia há dois anos, enquanto Filipe está solteiro — e arrebatando corações nas redes sociais. "Tá todo mundo apaixonado pelo Filipe, as meninas e os meninos também", disse Rayssa a Splash, aos risos.

As pessoas podem se confundir. Elas torcem porque a gente fez um bom trabalho.

Filipe Bragança

Elas não conhecem a gente, não sabem o nosso dia a dia, apesar de perceberem claramente a nossa química. A gente sabe que tem química e a gente usou isso a nosso favor. Romance é para todo mundo torcer, chorar, ficar com vontade de passar por aquilo.

Rayssa Bratillieri

Reta final

Em reta final, a novela passa por momentos decisivos — o que inclui o caso das notícias falsas contra o abrigo de Ísis. Cris (Valentina Herszage) será julgada pelo crime, assim como Helena (Isabel Teixeira) também será apertada pela justiça. Ex-namorada e mãe de Giovanni, elas armaram diferentes planos para manter Isis e Giovanni separados.

Agora, o casal vive um belo romance e se prepara para ter um filho na ficção, mas se engana quem acha que eles ainda não vão enfrentar alguns dilemas. "Não é porque estão juntos que vão deixar de conflito. Eles nunca vão ficar em paz", enfatizou Filipe. "Muita coisa ainda vai acontecer. Até por conta da família [dele]", completou Rayssa.

Rayssa Bratillieri e Filipe Bragança vivem casal em "Elas por Elas" Imagem: Reprodução/Instagram

Os atores receberam elogios ao longo da novela pela construção dos personagens — bem diferentes dos que foram vividos por Tássia Camargo e Lauro Corona na década de 1980. É certo que a própria adaptação, assinada por Thereza Falcão e Alessandro Marson, já traz novas nuances, mas a química entre os atores ajudou na realização dos personagens. "A gente se amou desde o começo", disse Rayssa.

A gente teve dois dias de preparação nós dois e começou a surgir espontaneamente um ritmo desses dois personagens. O meu Giovanni não existiria sem a Ísis dela. Encontrei o meu personagem a partir dessa dinâmica muito natural, quando a gente começou a ler os textos.

Filipe Bragança

Tem algumas coisas que a gente só aprende com veterano. Nós temos um grande privilégio com esse elenco -- como Marcus Caruso, Isabel Teixeira, Thalita Carauta e Mateus Solano. Só tenho a agradecer a eles e ao Filipe. Já estou ficando muito nostálgica.

Rayssa Bratillieri

Relembre o primeiro encontro de Ísis e Giovanni:

Futuro

Os dois querem voltar a trabalhar juntos, seja como par romântico ou em outras situações. Por enquanto, estão focados na reta final de "Elas por Elas" e aguardando novos trabalhos. "Eu ia amar fazer vilão e ela ser a mocinha", brincou Filipe.

Questionados sobre ganharem mais status dentro da emissora pelo bom desempenho, eles mantêm os pés no chão. Os dois, apesar de jovens, já tiveram outros papéis de destaque na TV aberta. Rayssa começou a carreira televisiva em "Malhação: Vidas Brasileiras" (2017), enquanto Filipe despontou no sucesso infantil "Chiquititas" (2013), do SBT.

Nessa novela, a gente teve oportunidade de mostrar o alcance do nosso trabalho, caminhando por vários gêneros -- comédia, drama, romance. Não faço pensando nisso [status]. Fiz essa novela porque me interessei pelo história e pelo personagem, mas espero que percebam que a gente dá conta e valorizem, porque nem sempre acontece na profissão no nosso país.

Filipe Bragança