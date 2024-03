Em Quioto, turista que entrar em beco no Distrito das Gueixas será multado

A cidade de Quioto, no Japão, proibiu turistas de entrarem em becos considerados "particulares" em Gion, uma área conhecida como o "distrito das gueixas". Quem desrespeitar a regra poderá ser multado em até 10 mil ienes ou R$ 328,40.

Placas em inglês e em japonês serão espalhadas pela região, alertando os turistas a não adentrarem os becos. Ruas consideradas públicas, no entanto, continuarão abertas aos visitantes.

"Colocaremos as placas em abril, para avisar os turistas a ficarem de fora das nossas ruas particulares", disse a autoridade do distrito, Isokazu Ota, à agência Associated Press. O intuito da proibição é não só colocar um limite aos visitantes que se comportam mal, como brecar o excesso de turismo, que acaba lotando a região.

Gion, em Quioto, no Japão Imagem: iStock

Essa não é a primeira vez que a prefeitura de Quioto lança iniciativas para proteger as gueixas —artistas que se vestem em quimonos e maquiagens tradicionais para cantar e dançar para clientes durante jantares, festas e outras reuniões. Em 2015, segundo a CNN americana, panfletos foram distribuídos pelas autoridades locais pedindo o fim de "atividades incômodas", como fotografá-las em serviço.

Em 2019, a recomendação se tornou uma proibição e fazer uma foto delas no distrito repleto de pitorescas casas de chá passou a render multa.

"As pessoas que tiram fotos de Gion da rua principal e os turistas que tiram fotos das aprendizes de gueixas de longe provavelmente não sabem da regra contra a fotografia. Mas eu acredito que os estrangeiros esperando por uma aprendiz de gueixa aparecer nos becos de Gion, onde a fotografia é proibida, conhecem as regras e estão as ignorando. Mesmo que alertemos os turistas, é difícil fazê-los entender", queixou Ota ao veículo na ocasião.

Gueixa na Rua Hanamikoji, em Quioto, no Japão Imagem: iStock

O comportamento dos visitantes também incomoda moradores da região histórica. Ao se referir às práticas de turistas há alguns meses, a câmara de vereadores local concluiu que "Quioto não é um parque temático". No entanto, os desafios não se restringem à cidade.

A Ilha de Honshu recentemente impôs limites ao número de escaladores que podem subir o Monte Fuji diariamente, cobrando deles uma taxa e colocando mais guias na montanha para gerenciar a segurança e reforçar a etiqueta exigida para conservar o patrimônio natural japonês.

Regras curiosas não existem só no Japão

