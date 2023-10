Luxo? Equipe explica o que ocorreu com finanças de Márcia Fu

A vida financeira de Márcia Fu, 54, tem sido alvo de questionados em A Fazenda 2023 (RecordTV). Algumas peoas questionaram os supostos luxos da ex-atleta, que havia dito que o reality show seria uma oportunidade de dar a volta por cima.

Viagens internacionais, motorista particular para o filho, uma moto de marca e a compra de um gato por R$ 7 mil reais contradiriam a narrativa da participante, segundo suas colegas de confinamento. No entanto, a equipe de Marcia Fu afirma que a realidade atual da ex-atleta não é essa.

Golpe do ex-marido. Em conversa com Cariúcha e Jenny Miranda, Kamila Simioni alegou que Marcia Fu tem uma moto Harley Davidson — cujos valores ultrapassam os R$ 100 mil. Segundo a assessoria da ex-atleta, Marcia Fu chegou a ter a motocicleta, mas perdeu para o ex-marido após sofrer um golpe.

'Ex-participantes estão usando do patrimônio conquistado no passado e que já não fazem mais parte da realidade de Márcia Fu para alegar que ela está bem financeiramente e portanto, não merece o prêmio, o que não é verdade", diz nota.

Viagens ocorreram na época em que era da Seleção Brasileira. Os passeios internacionais que foram citados por Márcia no reality show, segundo assessoria, não são recentes, mas sim da época em que era atleta do time de vôlei, nos anos 1990. Ela se aposentou das quadras em 2001.

Motorista particular de filho é pago com cachê do reality show. O adolescente Gabriel, 11, está de fato com um profissional para apoiá-lo nas atividades como escola, futebol e ida ao médico. No entanto, a assessoria afirma que o pagamento é feito com o cachê do reality show, que é disponibilizado a todos os participantes.

"Márcia Fu fez questão de disponibilizar [o motorista] para o filho durante a sua ausência."

Gato não foi comprado, mas adotado. A história de que Márcia Fu comprou um gato no valor de R$ 7 mil não é verdadeira, segundo assessoria. O animal foi resgatado de um bueiro e chegou à casa da ex-atleta com um pouco mais de 1kg. A protetora de animais Kátia Franco também falou sobre a história nas redes sociais, reafirmando que o bichano foi adotado.

"Hoje, saudável e com um lar para chamar de seu, ele pesa mais de 7kg. Não foram mais de R$ 7 mil pagos e sim que ele está com mais de 7 quilos."

Roupas compradas no Brás. A assessoria de Márcia Fu ainda afirmou que a ex-atleta tem "o pé no chão" e que antes do programa comprou as roupas que a levaria ao reality show no Brás, em São Paulo, "local reconhecido nacionalmente pelo custo-benefício que oferece."

Entenda o caso

Os rumores envolvendo a vida financeira de Márcia Fu ganharam destaque após uma conversa entre Cariúcha, Jenny Miranda e Kamila Simioni ser exibida no reality show. Na madrugada do dia 8 de outubro, as três comentaram sobre os supostos luxos da ex-atleta.

Cariúcha: "Ela falou que tem motorista?"

Jenny: "Tem. Ela tem um gato de R$ 7.800,00".

Cariúcha: "Ela tem um gato que custa R$ 7.800,00?".

Simioni: "Ela tem casa própria, apartamento, carro, moto... Ela tem [uma moto da marca] Harley Davidson...".

Cariúcha: "Ela tem uma Harley Davidson? Ela tem dinheiro, então! Que saf..."

Na ocasião, o time de Márcia se pronunciou pelo Twitter rebatendo as afirmações. "Pegaram uma vez que a Márcia estava falando da vida dela e de tudo que ela JÁ TEVE e achavam que era atual, mais uma vez distorcendo o jogo para a narrativa de vozes da cabeça delas", escreveram no X (antigo Twitter).