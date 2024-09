Brasil mergulhado em fumaça tóxica: por onde a onda de poluição vai passar

Ar seco, fumaça, poluição e dificuldade para respirar vão continuar sendo um problema para boa parte dos brasileiros —e até estrangeiros— nos próximos dias. Embora haja previsão de chuva e queda de temperatura, o clima logo voltará a esquentar.

O que aconteceu

Frente fria vai aliviar calor. A previsão para São Paulo, por exemplo, é que os termômetros marquem máxima de 22ºC no domingo (15). Mas o calor volta a aparecer na metade da próxima semana. A chuva também está prevista para as regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste do país.

Mas a onda branda não será suficiente. O calor e o ar seco contaminado pela fumaça das queimadas vão persistir. De hoje até sexta-feira, o corredor de fumaça vai cobrir o sul do Brasil e parte do Centro-Oeste.

Outros países também sentem efeito. Mapas do MetSul (abaixo) mostram a fumaça atingindo o Uruguai e o norte da Argentina, levada por uma corrente de vento.

11.set.2024 - São Paulo tem a pior qualidade do ar dos últimos 40 anos; na foto, região da Rodovia Castello Branco com acesso às marginais Tietê e Pinheiros Imagem: Aloisio Mauricio/Fotoarena/Estadão Conteúdo

Veja por onde a fumaça vai passar nos próximos dias

O Rio Grande do Sul deve ser bastante afetado pela poluição. Até o fim desta semana, uma frente fria vai movimentar a fumaça para Santa Catarina e Paraná.

Previsão para hoje, dia 11 de setembro Imagem: Reprodução MetSul

Os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul também vão sentir os impactos das queimadas, principalmente a oeste. Por lá, um corredor de vento passará carregado de fumaça, segundo a MetSul.

Previsão para quinta, dia 12 de setembro Imagem: Reprodução MetSul

E embora o cenário melhore no Sudeste, vai piorar no fim de semana.

Previsão para sexta, dia 13 de setembro Imagem: Reprodução MetSul

Chuva preta

Com a previsão de chuva para os próximos dias, há possibilidade de ela ser preta nas regiões afetadas pelos incêndios, além do Sul e Sudeste do país. O fenômeno ocorre porque a fuligem das queimadas se juntam à precipitação, fazendo com que as partículas escuras de poluição caiam sobre as cidades.