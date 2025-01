Allan comemora "retomada" no Flamengo após vitória contra o Sampaio Corrêa e projeta 2025

De olho na Supercopa Rei, o Flamengo usou o time reserva contra o Sampaio Corrêa, nesta quinta-feira, no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Carioca. O volante Allan aproveitou a oportunidade e fez uma boa partida na vitória por 2 a 0.

Com bons passes e um chute de fora da área que o goleiro Zé Carlos mandou para escanteio (que originou o primeiro gol do Flamengo, marcado por Wallace Yan), Allan saiu de campo satisfeito.

Será que o homem tá feliz!? #DaniloÉDoMengão ? Gilvan de Souza / CRF pic.twitter.com/PJukTl5Tc6 ? Flamengo (@Flamengo) January 31, 2025

"Foi importante. É uma retomada. Eu garanto que esse ano vai ser diferente. Estou focado, estou vivendo o Flamengo. Esse ano é 100% Flamengo. Nada fora de campo vai tirar meu foco. Eu garanto que vai dar tudo certo, vou poder retribuir para o Filipe e para a torcida todo esse apoio que eles vêm nos dando", afirmou.

Fora de campo, o volante vive um processo de divórcio litigioso. Ex-mulher de Allan, Jordana Holleben fez uma denúncia de agressão contra o jogador, que nega as acusações.

O Flamengo, agora, decide a Supercopa Rei com o Botafogo, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém. O torneio reúne os campeões do Campeonato Brasileiro (o Botafogo) e da Copa do Brasil (o Flamengo) de 2024.