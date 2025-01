Alex Poatan mira luta contra campeão mundial de boxe

Estrela do UFC, Alex Pereira faz tanto sucesso nos esportes de combate, que até projeta migrar de modalidade no futuro. No dia 8 de março, em Las Vegas (EUA), o brasileiro vai colocar o cinturão dos meio-pesados (93 kg) pela quarta vez contra Magomed Ankalaev e, disposto a protagonizar grandes e valiosas lutas, abre as portas para competir no boxe. Inclusive, 'Poatan' é claro sobre quem está em sua mira.

Ao participar do podcast 'Jaxxon', o atleta simplesmente mencionou Oleksandr Usyk como o adversário dos sonhos. E a escolha de Alex tem explicação. Se o brasileiro possui cinturões de duas categorias diferentes no UFC, 'The Cat' é multicampeão mundial de boxe. No entanto, apesar do desejo de subir no ringue, a chance de 'Poatan' ter seu pedido atendido é pequena.

Vale pontuar que Dana White, presidente do Ultimate, costuma vetar que seus atletas lutem boxe. De todo modo, o renomado striker sonha com tal possibilidade. Inclusive, essa não foi a primeira vez que 'Poatan' expressou o interesse de voltar a competir na nobre arte.

"Tenho (interesse), mas todo mundo sabe, com o contrato com o UFC fica um pouco difícil. A gente sabe que o McGregor conseguiu e tal. Não sei. Acho que tudo é possível, mas é uma coisa que não dá para planejar. Mas é uma coisa que tenho vontade. O campeão. Eu sou campeão, acho que o Usyk", declarou o atleta.

Registro de 'Poatan' no MMA

Alex Pereira, de 37 anos, se tornou campeão do peso-médio (84 kg) do UFC, em 2022, e, um ano depois, conquistou o cinturão dos meio-pesados. O brasileiro iniciou sua trajetória no MMA em 2015 e construiu um cartel composto por 12 vitórias, sendo dez por nocaute, e duas derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Israel Adesanya, Jamahal Hill, Jan Blachowicz, Jiri Prochazka (duas vezes), Khalil Rountree e Sean Strickland.