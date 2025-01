Transmissão ao vivo de Equador x Brasil pelo Sul-Americano: onde assistir

Brasil e Equador se enfrentam hoje (30), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Misael Delgado, em Valência (VEN), pela 3ª rodada do Sul-Americano Sub-20.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida pelo sportv (TV por assinatura).

Com 3 pontos, o Brasil está na 4ª colocação do Grupo B, logo atrás do Equador, que tem a mesma pontuação mas um saldo de gols melhor.

A seleção brasileira iniciou a competição de forma melancólica ao ser goleada pela Argentina por 6 a 0, mas recuperou um pouco do ânimo na rodada anterior. O time comandado por Ramon Menezes venceu a Bolívia por 2 a 1.

Por outro lado, o Equador, que havia vencido a Bolívia na estreia, vem de derrota. Os equatorianos perderam para a Colômbia por 1 a 0 na segunda rodada.

Equador x Brasil -- Sul-Americano Sub-20