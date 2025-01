Relembre dez jogos marcantes de Neymar pelo Santos

Neymar está de volta ao Santos após 12 anos. O atacante defendeu o Peixe de 2009 até 2013. Ao todo, foram 225 jogos e 136 gols pelo clube paulista, além de um título da Libertadores, um da Copa do Brasil e três do Campeonato Paulista.

A seguir, veja os 10 jogos mais marcantes de Neymar pelo Alvinegro Praiano.

Santos x São Paulo - semifinal do Paulistão de 2012



No dia 29 de abril de 2012, Neymar deu show em pleno Morumbi. O atacante marcou os três gols do Santos na vitória de 3 a 1 e levou o clube da Baixada para a grande final.

Ivan Storti/Santos FC

Santos x Guarani - final do Paulistão de 2012



Na partida de ida do Paulistão de 2012, Neymar voou e marcou dois gols no triunfo de 3 a 0 do Santos sobre o Guarani, no Morumbi. Na volta, o Peixe contou com mais dois tentos do atacante para vencer por 4 a 2 e ficar com o título.

Ricardo Saibun / Santos FC

Santos x Peñarol - final da Libertadores de 2011



Neymar viveu uma noite especial em 22 de junho de 2011. Ele entrou de vez para a galeria dos ídolos do Santos ao marcar um gol na final da Libertadores. O Peixe bateu o Peñarol por 2 a 1 e ergueu o troféu pela terceira vez.

Ricardo Saibun / Santos FC

Santos x Flamengo - Brasileirão de 2011



O embate com o Flamengo no dia 27 de julho de 2011 ficou marcado na história do futebol brasileiro. Os cariocas venceram por 5 a 4, mas o que mais chamou atenção foi o golaço de Neymar. O tento do então camisa 11 ganhou o prêmio Puskás.

Há 13 anos, @NeymarJr marcava essa pintura no Templo Sagrado. O maior golaço do Prêmio Puskás até hoje! ???? pic.twitter.com/toqi5Y2dog ? Santos FC (@SantosFC) July 27, 2024

Santos x Internacional - Libertadores de 2012



Neymar teve uma atuação de gala na vitória de 3 a 1 do Santos sobre o Internacional, pela Libertadores de 2012. Foram três bolas na rede. Em um dos gols, o atacante pegou a bola no meio de campo e foi costurando a marcação até tocar de cavadinha na saída do goleiro.

Hat-trick inesquecível do #MeninoDaVila Neymar na Libertadores! Hoje tem mais #SANxINT! Santos 3×1 Internacional

? Neymar 3x

? Libertadores 2012 pic.twitter.com/b7GjB5aulR ? Santos FC (@SantosFC) November 14, 2020

Cruzeiro x Santos - Brasileirão de 2012



Até mesmo os torcedores de outros clubes se rendiam ao brilho de Neymar. O atacante marcou três gols na goleada de 4 a 0 sobre o Cruzeiro, pelo Brasileirão, e foi aplaudido pela torcida mandante na Arena Independência.

Santos x Guarani - Copa do Brasil de 2010



A vitória de 8 a 1 sobre o Guarani, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, representou bem a campanha do Santos no torneio em 2010. Neymar marcou cinco gols no embate. No fim, o Peixe acabou campeão.

Santos x Oeste - Paulistão de 2009



Neymar estreou pelo Santos no dia 7 de março de 2009. O Peixe venceu por 2 a 1, no Pacaembu. A então promessa alvinegra entrou em campo aos 15 minutos do segundo tempo.

A estreia. O início. O começo. 7 de março de 2009. O primeiro jogo de @NeymarJr. pic.twitter.com/PtZltJKMvT ? Santos FC (@SantosFC) March 7, 2024

Santos x Bolívar - Libertadores de 2012



Depois de perder o jogo de ida por 2 a 1 e ouvir diversas provocações, o Santos deu o troco no Bolivar na Vila Belmiro. Com show de Neymar, o Peixe aplicou 8 a 0 nos rivais. O atacante fez dois gols e deu três assistências.

Santos x Botafogo-SP - Paulistão de 2013



Neymar ficou marcado pelo drible que aplicou em Nunes. O atacante usou a sola do pé para fazer a bola quicar e passar por cima da cabeça do adversário.