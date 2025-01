Milly Lacombe: Neymar no banco poderia se tornar um problema para Caixinha

O relacionamento entre Neymar e o técnico Pedro Caixinha no Santos é um potencial ponto de conflito, apontou Milly Lacombe no De Primeira, nesta quarta (29).

Para a colunista, o técnico português terá problemas se não colocar Neymar como titular a partir do momento em que o jogador se sentir totalmente pronto fisicamente.

Vamos ver pela coletiva como o Caixinha está esperando a chegada do Neymar. Acho que existe um ponto muito sensível aí. O Caixinha tem mão pesada, é mais autoritário. Não sei como ele está preparado para receber uma pessoa que não é [só] uma pessoa. [...] O Neymar chega com espaço pré-determinado. Como o Caixinha vai receber isso? [...] E se ele avalia que o Neymar não tem condições de jogo e não escala? Isso não vai 'dar bom'.

Milly Lacombe

