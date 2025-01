Maricá x Vasco: onde assistir e horário do jogo do Campeonato Carioca

Do UOL, no Rio de Janeiro

Maricá e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 19h (horário de Brasília), pela 6ª rodada da Taça Guanabara, a fase classificatória do Campeonato Carioca.

A partida terá transmissão do Sportv (TV fechada) e Premiere (pay per view). O Placar UOL também acompanha o duelo em tempo real.

O Maricá é o líder da Taça Guanabara com 11 pontos. A equipe da Região dos Lagos, estreante na elite do Carioca, tenta manter não só a primeira colocação como a invencibilidade na competição. O time é comandado pelo ex-atacante Reinaldo, com passagens marcantes por Botafogo, Flamengo, São Paulo e PSG (FRA).

Já o Vasco, caso vença, pode tomar a liderança do Maricá. Para isso, além dos três pontos, precisa torcer para o Volta Redonda não vencer a Portuguesa. O Cruzmaltino está em terceiro e soma os mesmos nove pontos do Voltaço, ficando atrás por ter uma vitória a menos.

Apesar de o Maricá ser mandante, o jogo será em São Januário. O "Tsunami" não tem autorização para mandar os jogos contra os grandes em seu estádio, o João Saldanha. A diretoria, então, decidiu jogar na casa vascaína visando a renda.

Prováveis escalações

Maricá: Dida; Magno, Mizael Monteiro, Felipe Carvalho, João Victor, Ramon, Vinicius Matheus, Gutemberg, Walber, Denilson e Sergio Mendonça. Técnico: Reinaldo.



Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Tchê Tchê, Jair, Paulinho, Coutinho, Alex Teixeira e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

Maricá x Vasco -- 6ª rodada da Taça Guanabara (Campeonato Carioca)

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 29 de janeiro de 2025, às 19h (horário de Brasília)

Transmissão: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay per view)