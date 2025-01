Com dois de Lucero, Fortaleza atropela o Cariri e vence a segunda no Campeonato Cearense

O Fortaleza recebeu o Cariri, nesta segunda-feira, em duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Cearense. No Estádio Presidente Vargas, o time da casa goleou e venceu por 7 a 0, com gols de Moisés, Martín Lucero (dois), Marinho, Tomás Pochettino, Yago Pikachu e Emanuel Brítez.

Com o resultado, o Fortaleza conquista sua segunda vitória no Campeonato Cearense e segue na liderança do grupo B, com seis pontos conquistados. Por outro lado, o Cariri, que ainda não venceu na competição, segue na lanterna da chave, com zero ponto somado.

As duas equipes voltam a campo nesta quinta-feira, pela terceira rodada do Campeonato Cearense. O Fortaleza recebe o Maracanã, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. Enquanto o Cariri visita o Tirol, às 19 horas, no Estádio Olímpico Horácio Domingos de Sousa.

FIIIIIIIIIIIIIIIM DE JOGO NO PV! COM GRANDE EXIBIÇÃO, O LEÃO VENCE A EQUIPE DO CARIRI POR 7X0 E SEGUE 100% NA TEMPORADA! ?? LUCERO

? MOISÉS

? MARINHO

? POCHETTINO

? YAGO PIKACHU

? BRÍTEZ#FortalezaEC #Cearense2025 pic.twitter.com/xNK206ur5t ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) January 28, 2025

O Fortaleza abriu o placar aos 12 minutos da primeira etapa. Moisés recebeu de Pol Fernandes, fez fila na marcação adversária e tocou na saída do goleiro para anotar um golaço. Aos 30, em jogada pela ponta direita, Eros Mancuso cruzou e encontrou Juan Martín Lucero, que desviou para o fundo das redes e ampliou para o Fortaleza.

Em seguida, Marinho tabelou com Moisés, saiu na cara do gol e deu um belo toque de cobertura para marcar o terceiro do time da casa, aos 33. Já na reta final, após cobrança de escanteio, Emanuel Brítez desviou e Lucero apareceu para marcar seu segundo gol no jogo e o quarto do Fortaleza, aos 45 minutos.

Já no segundo tempo, Dylan Borrero recebeu na linha de fundo e rolou para Tomás Pochettino. O meia dominou e bateu forte, sem chances para o goleiro, aos 28 minutos. Na jogada seguinte, após rápida troca de passes, Yago Pikachu recebeu de Marinho e bateu cruzado para marcar o sexto gol do Fortaleza, aos 29.

Nos acréscimos, Borrero cruzou e Emanuel Brítez, de cabeça, marcou o sétimo do Fortaleza, fechando a goleada, aos 46 minutos.