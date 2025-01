Keys brilha sob pressão, destrona Sabalenka e conquista o Australian Open

Por dois sets, Aryna Sabalenka e Madison Keys fizeram uma final de Australian Open com duas partes bem diferentes. A número 1 do mundo começou mal, empilhando erros, e a americana aproveitou para abrir vantagem. Quando encontrou consistência, Sabalenka disparou na frente e venceu a segunda parcial. Na reta final, contudo, foi Madison Keys que brilhou, freando a reação da bielorrussa e convertendo a única chance que teve no terceiro set. Por 6/3, 2/6 e 7/5, a americana destronou a número 1 do mundo e conquistou o Australian Open.

Aos 29 anos, Keys conquista sem primeiro título de slam em sua 46ª participação em um torneio deste nível. Apenas duas tenistas na Era Aberta (a partir de 1968) demoraram mais para conquistar um slam: a italiana Flavia Pennetta (49 participações) e a francesa Marion Bartoli (47).

Keys também se tornou a tenista com mais participações em slams entre suas duas finais. Foram 25 torneios desde que Madison disputou a final do US Open de 2017, vencido por Sloane Stephens, até a decisão deste sábado, na Austrália. O recorde anterior era de Amélie Mauresmo e Marion Bartoli (24).

Sequência começou com vitória sobre Bia

A vitória deste sábado foi também a 12ª de Keys em 2025. Antes de disputar o Australian Open, a americana foi campeã do WTA de Adelaide, onde somou cinco triunfos (Haddad Maia, Ostapenko, Kasatkina, Samsonova e Pegula).

Em Melbourne, Keys estreou superando a compatriota Ann Li (#84 do mundo) e, na sequência, derrotou Elena Gabriela Ruse (#125), Danielle Collins (#11), Elena Rybakina (#7), Elina Svitolina (#27), Iga Swiatek (#2) e Aryna Sabalenka (#1).

No ranking

Enquando Sabalenka conseguiu manter seu lugar no topo do ranking, Keys retornará ao top 10 na segunda-feira, quando a WTA atualizar sua lista. O top 10 ficará assim:

1. Aryna Sabalenka

2. Iga Swiatek

3. Coco Gauff

4. Jasmine Paolini

5. Elena Rybakina

6. Jessica Pegula

7. Madison Keys

8. Qinwen Zheng

9. Emma Navarro

10. Paula Badosa

Como aconteceu

O começo ruim de Sabalenka permitiu que Keys, mais consistente, aproveitasse para abrir vantagem. A americana conseguiu quebras no primeiro e no quinto games e chegou a abrir 5/1. A bielorrussa ainda devolveu uma das quebras e esboçou uma reação no fim da parcial, mas voltou a falhar quando sacou em 3/5 e foi quebrada com uma belíssima paralela de esquerda de Keys.

A segunda parcial foi quase o oposto exato da primeira. Sabalenka já errava menos e atacava com coragem. Keys salvou um break point no game inicial, mas acabou quebrada no terceiro e no quinto games. A bielorrussa abriu 5/1 e fez 6/2 rapidamente para forçar o terceiro set.

Quando a parcial decisiva começou, a melhor tenista em quadra era claramente a número 1 do mundo, mas Keys encontrava maneiras de manter seu serviço. Logo no terceiro game, saiu de 0/30. No sétimo, sacou pressionada em 30/30, mas disparou duas paralelas vencedoras (uma de direita e outra de esquerda) e abriu 4/3. No 11º game, Keys encarou mais um 30/30 e disparou mais dois winners para se salvar.

No fim, com Sabalenka sacando em 5/6, a americana foi ao ataque. Fez uma devolução vencedora para deixar o placar em 0/30 e viu Sabalenka errar uma direita que lhe deu dois match points. A número 1 salvou o primeiro com um bom saque, mas Keys disparou uma direita indefensável no ponto seguinte e conquistou o título.