Caixinha diz que Santos enfrenta 'dores do crescimento' em início instável

O técnico português Pedro Caixinha destacou o processo de evolução da equipe santista, mesmo com atuações instáveis neste começo do Campeonato Paulista.

O que aconteceu

O técnico do Santos afirmou que a equipe está calma e tranquila em relação ao seu processo de evolução. A declaração aconteceu em entrevista coletiva depois da derrota para 2 a 1 para o Velo Clube.

Estamos tristes pela forma como as coisas aconteceram, mas nos sentimos calmos e tranquilos diante do que chamamos de dores do crescimento. Ainda há uma conexão com o passado e, naturalmente, uma certa dúvida em relação ao processo, mas é nesses momentos que precisamos seguir em frente.

O treinador português também explicou as alterações que fez o longo da partida. Ele disse que o objetivo é evitar desgaste físico dos atletas, além de conhecer melhor o elenco que tem em mãos.

Hoje, fizemos alterações significativas na escalação, com a intenção de evitar sobrecarga nos jogadores que já estavam com muitos minutos em campo e apresentavam sinais de desgaste e risco de lesão. Essas mudanças também nos permitiram conhecer melhor o elenco disponível.

Caixinha afirmou ainda que as dificuldades que o time tem enfrentado já eram esperadas pela comissão, que deve começar a próxima semana com novo planejamento.

A partir de segunda-feira, começaremos um novo ciclo, com decisões estratégicas distintas. Sabíamos que passaríamos por essas dificuldades e estávamos preparados para lidar com elas.

O que mais ele disse

O técnico do Santos também fez elogios ao atacante Tiquinho Soares, que estreou na equipe na partida contra o Velo Clube. Caixinha destacou as conquistas recentes de Tiquinho pelo Botafogo e se mostrou confiante sobre a atuação do atleta para a temporada.

É um jogador que não vale a pena falar sobre sua capacidade vencedora, ganhou o Brasileirão, a Libertadores, quis muito fazer parte deste processo. Vai nos dar outro tipo de dinâmica na última zona. Com ele, a equipe vai ter outro tipo de chegada. Estamos muito satisfeitos porque ele quis mesmo vir de uma forma muito comprometida para o Santos e aceitar esse desafio de iniciar este novo ciclo. Com certeza vai fazer uma grande temporada.

O comandante também esclareceu a entrada de Tiquinho no jogo apenas na segunda etapa.

Foi um dos jogadores que chegou há menos tempo. Seria um absurdo submeter a mais tempo daquilo que ele jogou. Como a equipe estava perdendo, entendemos que seria necessário ter outro tipo de presença, porque ele tentou outro tipo de dinâmica, de não estar mais na área, porque ele queria ajudar a equipe.

Além disso, Caixinha destacou o elenco restrito e as poucas alternativas que têm em algumas posições.

As alterações são mais do que necessárias porque o grupo é um grupo reduzido em termos de opção em algumas posições específicas. Hoje foi notório que tinha que fazer alterações porque senão poderia vir perder alguns jogadores.

Próximo desafio

A próxima partida do Santos é contra o São Bernardo, na próxima quarta-feira (29), às 18h30, fora de casa.