Lebron James se torna o primeiro atleta masculino a ter uma boneco Barbie

Um dos maiores atletas da história do basquete, LeBron James irá se tornar um boneco colecionável da linha de brinquedos Barbie Kenbassadors. Esta linha foi criada para exaltar os ícones culturais que causam um impacto positivo na sociedade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Barbie (@barbie)

Com lançamento previsto para o dia 14 deste mês, o boneco tem um valor de $75 (R$ 455) e será um produto de edição limitada.

"LeBron surgiu de origens humildes em uma área urbana para se tornar uma lenda do basquete e um ativista, prometendo retribuir à comunidade que o criou. Ele cumpriu essa promessa em 2004 ao fundar a LeBron James Family Foundation, capacitando as crianças de Akron, Ohio, com os recursos necessários para vencer no jogo da vida. Desde moradia, cuidados de saúde, treinamento profissional e muito mais, LeBron e sua fundação arregaçaram as mangas para promover uma verdadeira mudança geracional, exemplificando o que significa ser um verdadeiro MVP. Disponível a partir de 14 de abril em lojas selecionadas da Target, online com outros varejistas e no MattelCreations", diz a nota divulgada nas redes sociais da Barbie.

O atleta do Los Angeles Lakers se tornou apenas o terceiro atleta a participar da ação. Antes dele, a tenista Venus Williams e a jogadora de futebol Mary Fowler também viraram bonecas.

Ou seja, LeBron será o primeiro homem a ter um boneco da linha.