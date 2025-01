Milly: Abel deve deixar sexismo; não tem que ser homem, tem que ser íntegro

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, errou ao usar a expressão "tem que ser homem" para alfinetar Claudinho, avaliou Milly Lacombe no De Primeira, nesta quinta (23).

A colunista apontou que a frase é sexista e não tem um significado claro. Milly sugeriu que Abel poderia ter usado expressões como "íntegro" e "decente" para melhorar a mensagem.

'Tem que ser homem' - o que isso quer dizer? Vamos tirar o sexismo da língua. Tem que ser íntegro, tem que ser decente, tem que ser humano. É isso. O sexismo fere muita gente, então vamos tirar isso. O Abel é tão decente, tão bacana, escreveu um livro tão legal. É importante estar atento a isso.

Milly Lacombe

Palmeiras: Sem Abel não haveria Endrick nem Estêvão

Milly Lacombe também exaltou o tratamento de Abel Ferreira aos jogadores da base do Palmeiras. A colunista destacou que

E o que ele [o Abel] está querendo dizer é: "não haveria Estêvão e Endrick se não fosse eu ter segurado esses caras. Eu não deixo sair". [...] E eu acho que isso é muito, talvez seja a coisa mais bonita que o Abel faz no Palmeiras. [...] Eu não conheço outra pessoa que faça isso, sabe? Talvez o Diniz um pouco, mas não tem. E acho que essa é boa parte do segredo do Abel no Palmeiras, sabe?

Milly Lacombe

