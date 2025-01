Futuro estádio do Flamengo já causa impacto ao Maracanã? Diretor responde

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Parceiro do Fluminense na gestão do Maracanã, o Flamengo caminha para a construção do estádio próprio. O movimento do Rubro-Negro, porém, ainda não causa impactos comerciais à gestão do "Maior do mundo", segundo o diretor Dilson Motta.

Não sentimos esse impacto e acredito que não vai ter nos próximos anos, a curto e médio prazo. O Maracanã tem uma grande vantagem que é um nome já consolidado. Torço que dê muito certo o estádio do Flamengo e não vejo como possa prejudicar o Maracanã Dilson Motta, diretor comercial do Maracanã

O que aconteceu

A dupla Fla-Flu venceu a concessão para gerir o Maracanã por 20 anos. O contrato foi assinado em setembro do ano passado.

A participação econômica no Maracanã prevê 65% para o Rubro-negro e 35% para o Tricolor. O outro concorrente que tinha chegado à fase de abertura das propostas financeiras foi o consórcio Maracanã Para Todos, formado por Vasco e WTorre.

O Flamengo assinou termo de posse do terreno do futuro estádio em outubro. Ele será construído na região central do Rio de Janeiro.

A gestão anterior apontava, comandada por Rodolfo Landim, apontava para a inauguração do estádio em novembro de 2029. A nova diretoria rubro-negra, encabeçada por Bap, porém, não garante tal prazo. "Nós vamos construir um estádio, sim, no ritmo que a geração de caixa e de resultados do Clube de Regata do Flamengo não prejudiquem a performance esportiva do clube", disse, ao tomar posse.

Em qualquer lugar do planeta em que você fala de estádio de futebol, um dos primeiros nomes que é citado é o do Maracanã. Torço e faço votos que fique bacana o estádio do Flamengo, mas o Maracanã vai continuar sendo sempre o Maracanã e sempre terá grandes jogos Dilson Motta

O Maracanã anunciou um leilão de 11 camarotes em evento realizado na última terça-feira. Há uma projeção de que, com esse movimento, haja um aumento de receitas em relação ao planejado inicialmente.

Maracanã, estádio hoje gerido pela dupla Fla-Flu Imagem: Alexandre Araújo / UOL

Fla-Flu, por contrato, tem de cumprir realizar algumas melhorias nos primeiros três anos. A atual gestão do Maracanã trabalha com esse prazo no radar.

Muitas vezes uma marca não quer se vincular demais a um clube com medo da rivalidade com os outros. O Flamengo é uma potência, tem uma torcida gigantesca. Então, isso fica um pouco amenizado, mas, mesmo assim, o Maracanã tem essa neutralidade. Embora, hoje, seja estádio de Flamengo e Fluminense, a marca Maracanã é muito neutra. Acho que, por isso, fica reduzido esse impacto Dilson Motta

O Flamengo não pretende deixar de usar o Maracanã, ao menos segundo o antigo presidente. "Se fomos ver todos os estádios do Brasil, são estádios em que se joga 30 e poucas datas por ano, em média. Aqui no Maracanã é o contrário, são setenta e poucas datas. Vamos continuar tendo demandas do Flamengo aqui. Imagino que o Maracanã é o estádio perfeito para os clássicos regionais. Sabemos que o Vasco tem interesse em algumas datas do Maracanã. A dificuldade que tínhamos era adaptar isso ao calendário", disse, à Globo, no ano passado.