Ex-Palmeiras, volante Patrick de Paula é o artilheiro do Botafogo em 2025; veja números

Após sair do Palmeiras em 2022, o volante Patrick de Paula passou por oscilações em sua carreira. Ao não se firmar no Botafogo, o meio-campista foi emprestado ao Criciúma, onde só jogou cinco partidas. Entretanto, o jogador reencontrou a boa fase em 2025 e é o atual artilheiro do Glorioso.

Segundo os dados do Sofascore, Patrick de Paula marcou quatro gols em 16 jogos na temporada. Além de ser o goleador máximo da equipe, o volante também contribui na armação de jogadas, com nove passes decisivos e aproveitamento de 63% em bolas longas.

Retomando a boa fase inicial que viveu no Palmeiras, entre 2020 e 2021, a Cria da Academia também ajuda na defesa. O volante venceu 72 duelos e recuperou 65 bolas, sendo um dos protagonistas nos dois setores do Botafogo.

? Patrick de Paula é o líder em Nota, gols marcados e duelos ganhos do @Botafogo em 2025! ?? ? 14 jogos

? 4 gols

? 9 passes decisivos

? 86% acerto no passe (!)

?? 63% acerto no passe longo (!)

? 25 dribles certos (2º do time!)

? 65 bolas recuperadas (3º do time!)

? 72... pic.twitter.com/WYqqT9Xb4a ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 9, 2025

Buscando se firmar na equipe de Renato Paiva, Patrick de Paula tem grande concorrência na posição. A dupla titular de volantes no Botafogo é formada por Gregore e pelo capitão Marlon Freitas. Eles atuam juntos desde fevereiro de 2024.

Apesar do ótimo desempenho na última temporada, com os títulos do Brasileirão e da Libertadores, o Botafogo não começou bem em 2025. Após eliminação precoce no Estadual, derrotas na Supercopa e na Recopa, o Glorioso tenta se reencontrar no restante do ano.

Em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, com quatro pontos, o Botafogo volta a campo neste sábado, às 16h (de Brasília), quando visita o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, pela terceira rodada.

Na Libertadores, o clube bateu o Carabobo na última terça-feira, após estrear perdendo para a Universidad de Chile. O Glorioso ocupa a terceira posição do Grupo A, com três pontos.