Valentim projeta jornada da Ponte Preta na Série C: 'Competição e sacrifício'

A Ponte Preta segue sua preparação para a estreia da Série C do Campeonato Brasileiro, em que estreia diante do Figueirense. O técnico Alberto Valentim fez uma projeção do torneio, pedindo níveis altos de "competição e sacrifício".

"Sabemos que vamos encontrar dificuldades na Série C. Tem times tradicionais, mas os novos também estão bem organizados. Vai ser um campeonato difícil e teremos que ter níveis altíssimos de competição, atenção e sacrifício", alertou.

Ao avaliar a temporada da Ponte Preta, Valentim elogiou o Paulistão e quer tirar lição da Copa do Brasil, em que foi eliminado pelo Concórdia-SC. "Fizemos uma boa participação no Paulistão e temos que tirar lições da eliminação na Copa do Brasil porque a Série C é o nosso principal objetivo nesta temporada. Todos nós precisamos reunir forças para fazer um ano de muita entrega e responsabilidade", pediu.

O último jogo oficial da Ponte Preta foi justamente contra o Concórdia, na primeira fase da Copa do Brasil, em que perdeu por 2 a 1 e foi eliminada, em 26 de fevereiro. Na temporada, soma 13 partidas, seis vitórias, quatro empates e três derrotas.

Apesar do longo período sem jogos oficiais, Valentim viu como positiva a intertemporada forçada para fazer ajustes táticos e recuperar jogadores. "Claro que perdemos os jogos oficiais, mas vejo pelo lado positivo. Conseguimos potencializar coisas que não estávamos conseguindo treinar no Paulistão devido à maratona de jogos. Acredito que no médio e longo prazos essa parada será positiva", avaliou.

Com a parada, jogadores importantes como Jeh e Elvis estão fazendo recondicionamento físico após lesões, mas ainda vão precisar de um pouco mais de tempo para voltar aos gramados.

O primeiro desafio da Ponte Preta será diante do Figueirense, no sábado, às 16h, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). Valentim projetou o duelo. "O Figueirense é um time que também está se reestruturando e fez algumas contratações. Jogo difícil, lá é sempre difícil. Vamos fazer nossa parte para potencializar o que temos de melhor e anular a força deles. O torcedor pode esperar um time organizado e equilibrado entre defesa e ataque, com identidade", garantiu.

A estreia da Ponte Preta em casa na Série C acontecerá na segunda rodada, sábado (19), às 16h, quando encara o Retrô-PE, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).