Neto detona titular por erro na Sula: 'Não serve para jogar no Corinthians'

Neto não poupou críticas ao zagueiro Félix Torres, do Corinthians, durante empate de 1 a 1 contra o América de Cali na noite de ontem, pela Copa Sul-Americana.

O que aconteceu

O Craque Neto se revoltou com a falha de Félix Torres. O primeiro gol do América saiu em erro de marcação do defensor equatoriano, que não acompanhou Luis Ramos e deixou o camisa 9 livre para finalizar e abrir o placar em Santiago de Cali, na Colômbia. Já no fim do segundo tempo, Matheuzinho deixou tudo igual.

Durante transmissão do jogo na "Rádio Craque Neto", o ex-jogador disse que o zagueiro não serve para jogar no Corinthians. Ele citou ainda o valor pago pelo clube para contratá-lo e disse que ele não pode mais vestir a camisa alvinegra.

Se eu sou o treinador e vejo o que esse Félix Torres fez, eu tiro na hora. Esse cara não serve para jogar no Corinthians, é um absurdo esse cara jogar no Corinthians

É inacreditável escalar um cara como esse, é inacreditável contratar um cara como esse por R$ 32 milhões. O que ele fez no gol do América de Cali... ele tem que nunca mais jogar pelo Corinthians Neto, em transmissão na Rádio Craque Neto

Félix Torres chegou ao Corinthians em janeiro de 2024. Titular da seleção equatoriana, ele já tem 67 jogos pelo Timão, sendo apenas quatro como reserva, e marcou um gol. O contrato dele vai até dezembro de 2027.

O Corinthians volta a campo neste sábado (12) para enfrentar o arquirrival Palmeiras. O clássico é válido pela terceira rodada do Brasileirão e será disputado na Arena Barueri, a partir das 18h30 (de Brasília).