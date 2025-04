Amanda Gutierres exalta quebra de tabu do Brasil contra os EUA: 'Trabalhamos para essa vitória'

Amanda Gutierres ainda busca seu espaço na seleção brasileira de futebol. Convocada pela primeira vez para treinos no fim de 2023, a atacante do Palmeiras vem colecionando feitos neste ainda curto período sob o comando de Arthur Elias. Na madrugada desta quarta-feira, ela saiu do banco para acabar com longo jejum diante da forte equipe dos Estados Unidos. Já havia findado tabu contra a Austrália no fim de 2024 e garante que o feito na casa das norte-americanas não foi um acaso.

Depois de sair em desvantagem no marcador, o Brasil virou para 2 a 1 o segundo amistoso contra as rivais com Amanda Gutierres definindo o placar aos 49 do segundo tempo, dois minutos após entrar em campo no PayPal Park, em San Jose, na Califórnia (EUA). Jamais a seleção havia vencido as rivais em solo norte-americano. E desde 2014 que não havia um triunfo verde e amarelo.

"A gente está muito feliz, acho que não só a gente, mas como todo o Brasil. A gente trabalhou muito para buscar essa vitória e conseguimos quebrar o tabu", celebrou a centroavante, garantindo que não foi um triunfo do acaso. Desde que assumiu na vaga de Pia Sundhage, Arthur Elias vem reformulando a seleção e os resultados positivos se destacando, como a prata olímpica em Paris-2024.

"O grupo todo está feliz e o foco é manter essa energia para todos os jogos e buscar cada vez mais. A gente trabalha muito por esse momento, muito para estar na seleção e estou muito feliz de poder aproveitar essas oportunidades de quebra de tabu pra seleção. É uma sensação única", frisou Amanda, que já havia acabado com um tabu de oito anos diante da Austrália no fim de 2024 ao anotar dois gols em triunfo por 3 a 1 na casa das adversárias.

Na visão da jogadora, a postura da seleção diante das norte-americanas foi fundamental para a quebra do tabu. "Eu acho que a gente começou sufocando elas. A gente começou lá em cima, não deixamos elas respirarem e fizemos o jogo do Brasil. Acho que a gente usou muito a nossa habilidade, o dom que a gente tem e pôde sair com vantagem no jogo."

Os amistosos diante de equipes de alto quilate têm sido bem aproveitados e servem de preparação à Copa América, em julho, no Equador. "A gente sabe que a seleção vem sendo muito bem treinada pelo professor e acho que vai dar muito resultado pelos próximos jogos e nas próximas competições. A seleção é vista já com outros olhos e isso é muito importante para as próximas competições", concluiu Amanda Gutierres.