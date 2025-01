Corinthians: 'Cenas lamentáveis' ligam alerta após votação de impeachment

A diretoria do Corinthians se preocupa com as cenas tensas que foram vistas no Parque São Jorge, na última segunda-feira (20), após a reunião que votaria o impeachment do presidente Augusto Melo ser suspensa pela 2ª vez.

O que aconteceu

O UOL apurou que a diretoria corintiana está apreensiva com as consequências da crise política, principalmente no que diz respeito ao impacto negativo que isso pode gerar em investidores.

Patrocinadores deixaram de procurar o Timão diante de outros escândalos recentes, como foi no período do rompimento entre Corinthians e Vai de Bet. Inclusive, os danos à imagem do clube fazem parte do pedido de impeachment contra Melo.

Vinicius Cascone, diretor jurídico do Timão, destacou a necessidade de "proteger a instituição" neste cenário, logo após a suspensão da sessão, na noite de segunda-feira.

Eu não quero entrar no debate político. Eu vou falar institucionalmente, em defesa do Corinthians. Essas cenas não são boas para o Corinthians, é verdade. A gente precisa proteger a instituição. O Corinthians, infelizmente, vive um momento de tensão, muito delicado, é claro, a gente sabe disso, mas temos que defender a instituição. O Corinthians está acima de tudo, e a gente está aqui, enquanto diretoria, para proteger. Vinicius Cascone, diretor jurídico do Corinthians

Além da briga entre situação e oposição, houve também cenas de violência. Ex-dirigentes foram hostilizados, e um conselheiro do clube chegou a ser agredido.

Por isso, os membros da atual gestão ligaram um sinal de alerta e adotaram uma postura mais branda, para "botar panos quentes" nos ânimos exaltados. Tirando Augusto, que teve falas fortes, inclusive ao chamar Romeu Tuma Jr, presidente do Conselho Deliberativo, de "ditador", os demais diretores se empenham em blindar a diretoria ao máximo e adotam o estilo "low profile".