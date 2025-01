Djokovic vence Alcaraz e alcança a semifinal do Aberto da Austrália

Novak Djokovic está em mais uma semifinal do Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada 2025 do tênis. Na manhã desta terça-feira, o sérvio ganhou o esperado duelo diante do espanhol Carlos Alcaraz.

A partida foi definida em 3 sets a 1 para Djokovic, com uma vitória de virada. As parciais do duelo foram de 4/6, 6/4, 6/3 e 6/4.

Com o resultado, Djokovic segue vivo para aumentar seu recorde de títulos em torneios de Grand Slam - busca o 25º. Além disso, pode levantar o Aberto da Austrália pela 11ª vez.

Na próxima rodada, Djokovic enfrentará mais uma pedreira: o alemão Alexander Zverev, número 2 do ranking da ATP.