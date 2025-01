Rival declarado, Ankalaev provoca Alex Poatan: "Vai fazer o que te mandaram"

Em 2024, Magomed Ankalaev perseguiu Alex Pereira buscando sua tão sonhada disputa pelo cinturão dos meio-pesados (93 kg) do UFC, mas não conseguiu tirá-la do papel. Agora, no início da temporada 2025, o russo já mostra que permanece com o mesmo objetivo de desafiar o campeão da categoria. Tanto que o atleta voltou a atazanar o brasileiro.

Recentemente, o jornalista Ariel Helwani informou que o UFC estaria planejando a realização do aguardado duelo envolvendo os tops dos meio-pesados. Empolgado com o rumor sobre a luta, Ankalaev, por meio de sua conta oficial no 'X', provocou 'Poatan', intensificando a rivalidade entre eles.

Anteriormente, Alex admitiu que ficou irritado com os constantes ataques do russo e informou que faria tudo para impedi-lo de disputar o título da divisão. Logo, com o rumor lhe favorecendo, Ankalaev frisou que o renomado striker, mesmo sendo campeão, não teve poder suficiente para cancelar tal luta. Vale pontuar que, apesar da animação do atleta, o UFC não oficializou o embate entre os rivais.

"Alex, você vai fazer o que te mandaram. Você é um funcionário. Vejo você em breve", escreveu o lutador.

Registro de Ankalaev no MMA

Magomed Ankalaev, de 32 anos, é classificado por parte dos fãs como um potencial campeão dos meio-pesados do UFC e, atualmente, se encontra em primeiro lugar no ranking da categoria. O russo iniciou sua trajetória no MMA em 2014 e estreou na organização em 2018. Em sua carreira, o atleta construiu um cartel composto por 20 vitórias, uma derrota, um empate e um 'no contest'. Seus principais triunfos foram sobre Aleksandar Rakic, Anthony Smith, Johnny Walker, Nikita Krylov, Thiago 'Marreta' e Volkan Oezdemir.

@AlexPereiraUFC you going to do what you been told. You are an employee. See you soon.

- Magomed Ankalaev (@AnkalaevM) January 11, 2025