James Rodríguez acerta com time que disputará o Super Mundial, diz site

O meia James Rodríguez está a detalhes de ser anunciado pelo León, do México, segundo o jornal local Mediotiempo. De saída do futebol espanhol, o colombiano caminha para disputar o Super Mundial.

O que aconteceu

James já teria dito "sim" ao León. O diário mexicano escreveu que a negociação entre as partes chegou a um acordo, e que o jogador deve assinar pelo clube "se nada de estranho ocorrer".

A iminente chegada do colombiano incentivou o time a tentar "desaposentar" Andrés Guardado. O ex-capitão da seleção mexicana, que anunciou a aposentadoria após a última temporada, ficou tentado a voltar por mais seis meses para jogar com o camisa 10 da Colômbia no Super Mundial.

Ex-São Paulo, James está de saída do Rayo Vallecano, da Espanha, e não joga oficialmente há mais de mês. O vínculo do meia de 33 anos ainda não foi encerrado, mas a rescisão é tida como questão de tempo. Nesta semana, o jogador desperdiçou um pênalti em partida da Colômbia na "Copa do Mundo" da Kings League, na Itália, dois dias antes de o Rayo entrar em campo. Ele não foi relacionado

León incerto no Super Mundial

James pode acabar não disputando o Super Mundial mesmo em caso de acerto com o León. O torneio, que terá a sua primeira edição neste ano, será disputado entre junho e julho, nos EUA.

Acontece que o time mexicano ainda não está 100% confirmado, apesar de ter conquistado a vaga. O time mexicano, em segundo no ranking geral da Concacaf, venceu a Champions de seu continente em 2023 e se credenciou para a competição.

A Fifa ainda define se León e Pachuca, que têm o mesmo dono, poderão participar do Super Mundial. O regulamento veta que dois times controlados pelo mesmo grupo disputem o torneio. No entanto, o sorteio dos grupos foi realizado com essa pendência, que está à cargo do departamento jurídico da entidade. Até o momento, o León consta como um dos 32 times que estarão em ação nos EUA.