Jogadores titulares do Fluminense se reapresentam e iniciam pré-temporada

Nesta quarta-feira, todos os jogadores do Fluminense que disputaram o Brasileirão até o fim, se reapresentaram no CT Carlos Castilho e iniciaram a pré-temporada 2025 sob o comando do técnico Mano Menezes.

Até então, haviam retornado apenas atletas da categoria de base e jogadores que foram liberados antes do término da Série A.

Todos os profissionais foram recepcionados pelo presidente Mário Bittencourt, pelo diretor de futebol Paulo Angioni e por Mano Menezes no auditório do CTCC.

Após a reunião, os titulares passaram por testes na fisiologia e realizaram exercícios na academia. Com problemas logísticos, o meio-campista Paulo Henrique Ganso não conseguiu retornar com o restante do elenco e, assim, se junta aos companheiros nesta quinta.

Agora, a agenda do Fluminense inclui treinos pela manhã e à tarde até sábado. Já no domingo, a programação será em um único período.

Apesar de terem retornado de férias, o grupo principal do Fluminense não entrará em campo nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Deste modo, os atletas da categoria de base e alguns jogadores do elenco profissional que foram liberados antes do fim do Brasileirão disputarão o início do Estadual.

A estreia acontece neste domingo, às 19h (de Brasília), diante do Sampaio Corrêa. A partida será realizada no Estádio Moça Bonita, em Bangu.

Confira os jogadores que se apresentaram nesta quarta:



Goleiros: Fábio e Marcelo Pitaluga

Laterais: Samuel Xavier, Guga e Gabriel Fuentes

Zagueiros: Thiago Silva e Thiago Santos

Meias: Facundo Bernal, Martinelli, Hércules, Nonato, Lima, Jhon Arias, Renato Augusto e David Terans

Atacantes: Germán Cano, Keno, Kauã Elias e Kevin Serna