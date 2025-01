Ex-Corinthians, Carlos Miguel completa quatro meses sem entrar em campo por clube inglês

A passagem do goleiro Carlos Miguel no futebol inglês não está sendo fácil. O jogador ex-Corinthians e atualmente no Nottingham Forest não entra em campo há quatro meses, desde o dia 28 de agosto, quando atuou em sua única partida pelo clube, no empate em 1 a 1 contra o Newcastle, pela Copa da Liga Inglesa.

A tendência era que Carlos Miguel fosse o goleiro titular do clube na competição. Entretanto, após o empate no tempo normal, o Nottingham Forest foi eliminado nos pênaltis após perder por 4 a 3.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carlos Miguel (@_carlosmiguel98)

No Campeonato Inglês, o titular absoluto é o belga Matz Sels, de 32 anos. O goleiro chegou ao clube em janeiro de 2024, para a segunda metade do campeonato. O Nottingham Forest passou dificuldades com jogadores no gol durante os últimos anos, mesmo com a vinda de atletas consagrados na posição, como o costarriquenho Keylor Navas, tricampeão da Liga dos Campeões com o Real Madrid.

Carlos Miguel era tido como o sucessor de Cássio no Corinthians. O jogador de 26 anos chegou ao Timão em 2021 e se tornou o principal reserva do ídolo corintiano, que deixou o alvinegro no primeiro semestre de 2024.

Assim, era esperado que Carlos Miguel assumisse com tranquilidade o gol do Corinthians, mas o goleiro preferiu se transferir ao Nottingham Forest, que pagou uma baixa multa de cerca de R$ 23 milhões pelo jogador.