Gabigol brinca com 'veto' a técnico e sonha com volta à seleção brasileira

Em clima de festa, Gabigol esbanjou bom humor em sua apresentação pelo Cruzeiro, que aconteceu neste sábado (4), no Mineirão. O camisa 9 exaltou o novo clube, projetou um retorno à seleção brasileira e até brincou com o "veto" a um técnico no time de Minas.

Ele [Gabigol] fez uma ressalva para nós? Se fosse pra vir um técnico aí, ele falou que não viria, não. Pedro Lourenço, dono da saf do Cruzeiro

Não não falei [isso], mas vou falar agora: é verdade. Agora você sabe. Gabigol, atacante do Cruzeiro

Gabigol teve uma relação conturbada com Tite no ano passado e desabafou no fim do ano passado. O atacante afirmou que o treinador não contava com ele e que "em vários treinos que foram difíceis para mim, vários jogos em que entrei cinco minutos, dez minutos. Isso foi me corroendo por dentro".

Tite não foi citado nominalmente por Pedro Lourenço ou Gabigol durante a coletiva deste sábado (4). O atacante foi apresentado à torcida em evento realizado no Mineirão.

Volta à seleção brasileira

Por todo o carinho e esforço que fizeram por mim, o Cruzeiro merece estar sempre na frente de tudo. E depois, é claro, a seleção é um objetivo [...] Primeiro, o meu objetivo é estar com meus companheiros, poder ajudar eles e depois as coisas acontecendo naturalmente. Mas, sim, a seleção sempre é um objetivo. Gabigol

O atacante tem 18 partidas pelo Brasil e não é chamado desde 2022. Ele tem seis gols pela seleção e fez parte do elenco vice-campeão da Copa América de 2021

O que mais Gabigol falou

Acerto com o Cruzeiro: "No primeiro dia que ele [Alexandre Mattos] foi lá em casa pra assinar as coisas, eu realmente falei que meu coração não tava pronto, e ele recebeu isso não tão bem, mas depois, a gente conversando e explicando o meu jeito de ser, ele entendeu e foi um cara realmente excepcional. Só tô aqui hoje por causa do Pedrinho [Lourenço] e do Alexandre Mattos]. Ele entendeu o meu momento, entendeu o meu jeito de ser. E depois, quando eu tomei a decisão de assinar esse contrato, eu estava de coração e alma aqui dentro. Então, o que eu posso prometer não é títulos, não é gol, e sim dedicação. O resto, as coisas vão acontecer naturalmente com a ajuda de todos. Obrigado".

Festa e recepção: "Todas as vezes que eu mudei de clube foi algo muito grande, na Inter de Milão foi algo muito grande, no Flamengo também, mas realmente aqui foi algo que eu não esperava. Só tenho que agradecer e, me dedicar, me empenhar em cada momento para poder a retornar um pouco da alegria que eles fizeram eu passar aqui hoje. Me sinto em casa, tô bem, vi ali alguns jogadores já. Mito ansioso para poder começar a trabalhar e devolver um pouco do carinho que eles estão dando pra mim".

Reforços do Cruzeiro: "Com o Dudu, realmente, a gente se fala há um bom tempo, e a gente vem se preparando pra esse momento. Nas férias falamos, por pouco a gente não se encontrou. Eu falei muito pouco com ele [agora], também encontrei o Fagner, com os outros jogadores também. Eu acredito muito no trabalho. Então a gente vai viajar junto, vão poder se conectar para poder colocar sintonia a favor do Cruzeiro".