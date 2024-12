PVC: São Paulo dividirá salário de R$ 2 mi de Oscar com patrocinadora

Os custos mensais com Oscar, incluindo salário e luvas, serão divididos pelo São Paulo com a Superbet, patrocinadora máster do clube, informou PVC no De Primeira, nesta quinta (26).

O colunista ainda explicou que o clube pretende se desfazer de alguns jogadores para, mesmo com o alto salário de Oscar, reduzir a folha salarial em relação a 2024.

O Oscar vai receber R$ 2 milhões por mês e mais R$ 2 milhões de euros [aproximadamente R$12,9 mi] de luvas - o que dá cerca de R$3,1 milhões [por mês] no primeiro ano. [...] A Superbet vai pagar metade desse dinheiro. O São Paulo negocia com outros parceiros para abater mais um valor da sua conta.

[...] A folha salarial do São Paulo em 2024 foi de R$17,8 milhões. O clube planeja diminuir para R$15 milhões. Então, vai diminuir os R$2,8 mi no volume. O São Paulo sobe R$1,5 do Oscar em um primeiro momento. [...] Mesmo com o Oscar, o São Paulo vai diminuir a folha de pagamento para R$15 milhões.

