Os cinco momentos decepcionantes do Flamengo em 2024

Apesar do título da Copa do Brasil, o Flamengo teve momentos conturbados no ano de 2024. Entre eles, a demissão de Tite e resultados ruins na Libertadores, que era o principal objetivo do Mengão na temporada. A Gazeta Esportiva listou os cinco momentos mais decepcionantes do rubro-negro na temporada, veja abaixo:

1 - A saída conturbada de Tite

Tite chegou na reta final de 2023 e deixou uma boa impressão para os flamenguistas. Entretanto, mesmo com a conquista do Campeonato Carioca, muitas críticas surgiram em cima do treinador, que não conseguiu fazer a equipe render e foi demitido após a eliminação nas quartas de final da Copa Libertadores.

Marcelo Cortes / CRF

2 - Uma fase de grupos decepcionante na Libertadores

Após o sorteio da fase de grupos da Libertadores, a tendência era de uma classificação tranquila do Flamengo na liderança de sua chave. Entretanto, o Mengão se complicou em jogos contra o Bolívar-BOL e o Palestino-CHI, avançando às oitavas de final como segundo colocado do grupo.

Javier TORRES / AFP

3 - Eliminação para o Peñarol

A eliminação para o Peñarol foi dolorosa para os flamenguistas, que acreditavam que a equipe poderia chegar até a grande final. O Mengão perdeu a ida dentro do Maracanã por 1 a 0 e depois viu os uruguaios segurarem um empate sem gols em casa para voltarem às semis da competição após 13 anos.

Divulgação / Peñarol

4 - Goleada sofrida pelo Botafogo

Talvez o pior jogo do Flamengo no Brasileirão tenha sido a goleada sofrida pelo Botafogo por 4 a 1, pela 23ª rodada da competição. Mateo Ponte, Igor Jesus e Matheus Martins (duas vezes) fizeram para o Fogão, enquanto Bruno Henrique diminuiu para o Mengão.

Vitor Silva / Botafogo

5 - Nico de la Cruz

O uruguaio Nico de la Cruz foi a principal contratação do Flamengo para 2024, chegando com status de craque e o melhor meia do futebol argentino junto com Rodrigo Garro, atualmente no Corinthians. Porém, Nico sofreu com muitas lesões e teve um rendimento bem abaixo do esperado, marcando apenas dois gols e dando seis assistências em 41 jogos neste ano.

Marcelo Cortes / CRF