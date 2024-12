Goiás anuncia a contratação do atacante Arthur Caike

O Natal do torcedor do Goiás está farto e tem mais uma novidade importante para a disputa da temporada 2025. Na manhã desta quarta-feira, a diretoria da equipe do Centro-Oeste anunciou outro reforço para o elenco: o atacante Arthur Caike.

"Arthur Caike é o novo reforço do #MaiorDoCentroOeste! O atacante cearense, com passagens por Flamengo, Cruzeiro e Kashima Antlers-JAP, chega ao Goiás em definitivo para a temporada de 2025", destacou o clube nas redes sociais.

Em 2024, Arthur Caike defendeu as cores do Criciúma no Campeonato Brasileiro da Série A. Em 33 partidas, marcou 5 gols e deu 1 assistência.

O ataque é um setor que o Goiás procurou reforçar neste fim de ano. No dia anterior, a diretoria definiu a contratação de Edson Carioca, ex-Juventude.