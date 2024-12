Santos encaminha contratação de Galoppo, do São Paulo

O Santos está cada vez mais próximo de anunciar a contratação de Giuliano Galoppo, do São Paulo, por empréstimo. As conversas andaram nas últimas horas e o meia deve ser jogador do Peixe na próxima temporada.

O argentino teve poucas oportunidades sob o comando do compatriota Luis Zubeldía nesta temporada e deseja atuar com mais frequência em 2025.

Ele disputou só 28 jogos neste ano. O meio-campista fez um gol, deu duas assistências e foi titular apenas 11 vezes. O jogador não foi utilizado nem mesmo nas últimas rodadas do Brasileirão, quando o São Paulo já não reunia qualquer pretensão no torneio.

Em 2022, o Tricolor desembolsou cerca de U$ 6 milhões (R$ 32 milhões na cotação da época) para contratar o meia, do Banfield.

Galoppo, entretanto, nunca se firmou no São Paulo. Ele até se destacou no Campeonato Paulista de 2023, quando fez oito gols e, até sofrer uma grave lesão no joelho, era o artilheiro do time, àquela época dirigido por Rogério Ceni. Ao todo, são 60 compromissos (25 entre os 11 iniciais), 10 bolas na rede e quatro passes para tentos.

Ano que vem, o Santos irá disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Paulista, além de um torneio amistoso nos Estados Unidos em janeiro.