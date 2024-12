Vasco virou uma SAF à deriva, o cenário é desanimador, diz Mauro Cezar

Dono da quinta maior torcida do Brasil, o Vasco está sem rumo e virou uma SAF à deriva, afirmou o colunista Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola.

O Vasco é tentativa e erro. É uma SAF à deriva, uma nau à deriva.

Foi comprado, virou SAF e agora ninguém aparece -- o grego que o torcedor já apelidou de Euricus Mirandopoulos até agora não apareceu para valer para comprar o Vasco.



Em meio à incerteza sobre o futuro da SAF, o Cruzmaltino anunciou o técnico Fábio Carille após sondar Renato Gaúcho. Para Mauro Cezar, a escolha reflete a falta de direção do clube.

O que se espera do Vasco? Nada de bom. Vai tentar sobreviver do jeito que é possível, com os jogadores que tem, com um técnico que já é bem experimentado, mas nada animador.



O colunista ressaltou que o Vasco é o exemplo mais bem-acabado de que as SAFs não são solução universal para os clubes de futebol.

O Vasco é o caso da SAF que tem que sempre ser lembrado para aqueles ingênuos que acham que a SAF é a solução para tudo porque a SAF do Botafogo nesse ano montou um time muito forte.

Virar SAF não resolve tudo, o Vasco está mostrando.

O mais incrível é que a empresa que comprou o Vasco [777 Partners] já tinha um currículo bem complexo no futebol europeu, e isso foi ignorado por boa parte da mídia e da torcida.



Palmeiras: Leila pagará a língua se comprar Paulinho machucado, diz Lavieri

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, vai "pagar a língua" se contratar Paulinho machucado, afirmou o colunista Danilo Lavieri.

O Verdão avançou na contratação de Paulinho um mês após Leila dizer que "o Palmeiras não é departamento médico" ao ser questionada pelo UOL sobre a política do clube no mercado.

É curioso como a Leila paga pelo que ela falou. A gente lembra da entrevista que ela disse que o Palmeiras não vai receber o Neymar porque não recebe jogador machucado, e agora vai pagar 18 milhões de euros num jogador que vai chegar para jogar a partir de abril ou maio.



