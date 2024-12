Girona bate o Valladolid e volta a vencer no Espanhol após três jogos

O Girona, enfim, voltou a vencer no Campeonato Espanhol. Após três jogos sem vitórias, a equipe derrotou o Real Valladolid nesta sexta-feira, por 3 a 0, no estádio Montilivi, em Girona, pela 18ª rodada do torneio por pontos corridos. David López, Abel Ruiz e Danjuma marcaram os gols dos donos da casa.

A equipe havia vencido pela última vez na competição na 14ª rodada, quando goleou o Espanyol por 4 a 1. Depois, o Girona acumulou um empate e duas derrotas no Espanhol, além de dois reveses na Liga dos Campeões e eliminação na Copa do Rei. O time ocupa a oitava posição, com 25 pontos, enquanto o Valladolid é o vice-lanterna, com 12.

A partida foi a última de ambos os times em 2024. As equipes voltam a campo apenas no dia 11 de janeiro do próximo ano, novamente pelo Campeonato Espanhol. O Girona visita o Alavés, enquanto o Vallodolid joga contra Real Betis.

O Girona abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de falta rente à linha da área, Miguel Gutiérrez arriscou direto para o gol. A bola desviou em seu companheiro Sérgio López, que estava colado na barreira do Valladolid, e morreu no canto direito do goleiro.

Oito minutos depois, o time mandante ampliou o marcador. Gutiérrez cruzou a bola do lado esquerdo do campo para a segunda trave, onde estava Abel Ruiz. O camisa nove subiu sozinho e testou de cabeça, mas sem força. O goleiro, no entanto, não conseguiu fazer a defesa, e a bola cruzou a linha do gol.

O terceiro e último gol do jogo saiu na segunda etapa. Aos 36 minutos, após cobrança de falta, a bola sobrou na área para Martinez, que rolou para Danjuma, livre, bater de primeira para o fundo das redes.