Faltam dois: veja os 45 time já classificados para a Libertadores de 2025

Do UOL, em São Paulo

Restam apenas duas vagas para a Copa Libertadores 2025. Com 45 times já definidos, a Conmebol aguarda o fim dos campeonatos nacionais de Bolívia e Colômbia para "fechar a lista" de participantes. A entidade sorteia nesta quinta-feira (19) os confrontos da fase prévia.

O que está em aberto

Final entre Tolima e Atlético Nacional, neste domingo (22), pelo Torneio Finalización define vagas da Colômbia. Em caso de título do Tolima, este iria para a fase de grupos, enquanto Santa Fé e Millonários disputariam a fase preliminar. Já de o Atlético Nacional for campeão, garante vaga na fase de grupos, com Tolima e Santa Fé na pré-Libertadores.

Já a vaga boliviana irá para o quinto colocado na tabela geral da temporada. Aurora, San José e Blooming brigam pela classificação. O campeonato local termina neste sábado (21).

O Brasil conta com oito representantes, com seis deles na fase de grupos. Bahia e Corinthians estão na fase preliminar, enquanto Botafogo, Flamengo, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e São Paulo integram as chaves.

A Libertadores começa em 5 de fevereiro — com a fase preliminar — e se encerra em 29 de novembro. A fase de grupos será entre 2 de abril e 28 de maio.

Veja os 45 times já classificados para a Libertadores