Narrador usa fala xenofóbica em jogo do Bahia e pede desculpa; assista

O narrador Anderson Cheni, do Canal Goat, usou um termo xenofóbico nos segundos finais de Bahia 2x1 Kindermann, ocorrido nesta terça (17) e válido pela Brasil Ladies Cup.

O que aconteceu

O duelo estava nos acréscimos do 2° tempo, e um lateral foi marcado a favor do Bahia. As "Mulheres de Aço" já venciam por 2 a 1 dentro do Canindé, em São Paulo.

Ao perceber a demora na reposição, Cheni fez alusão ao estado nordestino para detalhar a suposta "cera" da equipe treinada por Felipe Freitas.

E aí [tem] aquela preguiça baiana, né? Para valorizar a bola e deixar o tempo passar. Quem tem que correr é a bola, e não o Bahia... Anderson Cheni, no "Goat"

Bahia e Goat repudiam; narrador se desculpa

O perfil oficial do Bahia repudiou a declaração do narrador. No Instagram, o clube publicou a seguinte frase: "Preguiça mesmo é ainda ter que conviver com comentários assim..."

O Goat também se manifestou e classificou a atitude como "repudiante". "O canal tem como premissa o respeito, a diversidade e não compactua com nenhum tipo de preconceito. O que aconteceu em nossa transmissão da partida entre Bahia x Avaí Kindermann é lamentável, repudiante e pedir desculpas é apenas o mínimo, mas está longe do suficiente."

Por fim, Cheni publicou um vídeo em seu perfil e pediu desculpa, afirmando que o termo "pegou mal". Ele estendeu seu pedido ao canal e a quem mora na Bahia, "até aquele que nem sabe o que aconteceu".