Flamengo confirma ídolo Arrascaeta como seu novo camisa 10

Na tarde desta segunda-feira, o Flamengo informou o próximo camisa 10 do clube: Giorgian De Arrascaeta. O uruguaio, ídolo rubro-negro, recebeu a informação via chamada de vídeo. Landim, que fez o anúncio ao jogador, destacou sua importância para as conquistas recentes e entregou o "presente de Natal".

"Caro Arrasca, desde a sua chegada ao Clube de Regatas do Flamengo, a sua dedicação, talento e paixão pelo nosso time têm sido inspiradores. Ao longo dos últimos seis anos, você nos brindou com momentos mágicos e conquistas memoráveis que ficarão marcadas em nossa história e do nosso clube. A Nação é muito grata por todas as vitória que você nos ajudou a conquistar, pelos títulos que celebramos juntos. Você é uma referência de uma era de conquistas e, merecidamente, sua trajetória no clube faz de você um grande ídolo. É importante ressaltar que apenas os grandes ídolos do Flamengo têm a honra de vestir a camisa 10", leu o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, em parte de uma carta-aberta.

Arrascaeta, por sua vez, agradeceu a honraria e prometeu "representar da melhor forma". O jogador está de férias na Itália e deve se reapresentar ao Flamengo na preparação da pré-temporada de 2025.

"Eu fico feliz com essa notícia e minhas palavras desde que cheguei ao Flamengo são só de gratidão por tudo o que eu tenho vivido dentro do clube. Como me recebeu a torcida desde que eu cheguei. Mas, a camisa 10 é muito especial, eu sei o tamanho e o peso que ela tem. Vou me preparar da melhor forma possível para representar da melhor forma dentro de campo e fora também. Um grande abraço e feliz Natal para todo mundo", afirmou Arrascaeta.

A histórica camisa 10, de Zico, do time carioca estava vaga desde a polêmica envolvendo Gabigol. Na ocasião, enquanto vestia o numero pelo Flamengo, o atacante apareceu, em foto vazada, com a camisa preta do Corinthians e, por isso, teve que trocar sua numeração. A camisa escolhida pelo jogador, que já se despediu do Rubro-Negro, foi a 99.

Com o Flamengo, Arrascaeta, que tem contrato até dezembro de 2026, foi campeão da Libertadores (2), do Brasileirão (2), da Copa do Brasil (2), do Carioca (4) da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil.