Ex-NFL e UFC, Greg Hardy sofre nocaute brutal no boxe; veja

Ex-astro da NFL (liga de futebol americano) e do UFC, Greg Hardy segue acumulando derrotas nos esportes de combate. Na última sexta-feira (13), o gigante norte-americano sofreu mais um nocaute brutal no ringue de boxe, em um evento realizado em Moscou, na Rússia (veja abaixo ou clique aqui).

O revés veio no terceiro round do duelo contra Alexei Papin, dono de um cartel de 19 vitórias, uma derrota e um 'no contest' (sem resultado) no boxe profissional. Depois de escapar de uma sequência de socos do rival, Hardy foi pego por um potente cruzado de esquerda aplicado pelo pugilista russo que o levou à lona imediatamente, colocando um ponto final no combate.

Esta foi a primeira derrota de Greg Hardy no boxe profissional. O peso-pesado americano havia vencido seus três primeiros compromissos na nobre arte em confrontos oficiais.

Coleção de derrotas por nocaute

Apesar do bom retrospecto como pugilista profissional até o revés de sexta-feira, Greg Hardy coleciona derrotas por nocaute nos últimos anos, ainda que em modalidades diferentes. No final de sua trajetória no UFC, por exemplo, o ex-jogador da NFL foi à lona nas suas três últimas lutas pela organização.

Já no boxe sem luvas, Hardy foi brutalmente nocauteado por Josh Watson na sua estreia na modalidade, em fevereiro do ano passado. Ainda na nobre arte, em uma luta de caráter de exibição, o ex-UFC também foi 'apagado' pelas mãos do pugilista Patrick Mailata, em maio deste ano.

Former UFC heavyweight Greg Hardy was knocked out by cruiserweight Aleksei Papin in Moscow tonight ??

pic.twitter.com/DWMlFiSrXk

- MMA Orbit (@mma_orbit) December 13, 2024